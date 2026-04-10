Иран показал «мультик» со своей версией операции спецназа США в горах Загрос

Источник изображения: topwar.ru

Иранское ТВ показало сгенерированный искусственным интеллектом ролик, в котором демонстрируется иранская версия событий, развивавшихся на юго-западе Ирана в операции по спасению американцами пилота сбитого F-15E. Версия эта отличается от американской тем, что иранские войска якобы уже знали, где именно будет совершать посадку американская авиация и потому были готовы навязать американцам бой – с господствующих высот.

Сюжет «мультика» развивается драматично. Иранцы ракетами поражают один из транспортников, который всё же смог приземлиться. Далее огонь ведётся по покинувшим борт на земле спецназовцам, которые к тому же используют армейские тактические автомобили типа «Хамви».

Далее иранцы сбивают два вертолёта. Несколько десятков спецназовцев США атакуются шквальным огнём с гор. Есть многочисленные погибшие и раненые.

В целом ролик стилизован под киношный боевик, но его сценарий и сюжет вызывают не меньше вопросов, чем американская версия с операцией по эвакуации сбитого лётчика. По иранской версии выжившие спецназовцы успели погрузиться на неповреждённый транспортник и улететь. А американские истребители с воздуха уничтожили то, что осталось. Но, как известно, на земле в район гор Загрос два сгоревших самолёта CH-130 и четыре вертолёта, включая MH-6.

ИИ подвёл иранскую сторону и внутренними габаритами транспортника, в которой обратно «грузились» «Хамви».

По версии иранского ТВ, именно этот «провал США» и заставил пойти Трампа на перемирие.

Напомним, что американская сторона после спасения пилота до сих пор не явила его общественности, хотя это явно не в стиле медийщиков администрации Трампа. В свою очередь иранская сторона не показала останков погибших американских спецназовцев, вместо этого показав звёздно-полосатые трусы.

Поэтому американская операция в районе гор Загрос пока остаётся под пеленой тумана, и каждая из сторон пытается заявить, что их версия исключительно правдива и реалистична.