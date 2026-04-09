Военное обозрение

Норвегия обещала шесть F-16 Украине в 2023, но к 2026 не передала ни одного

Источник изображения: topwar.ru

Издание NRK публикует материал, в котором рассматривается вопрос с передачей Норвегией шести истребителей F-16 Украине. Обещание о передаче Киев давалось ещё и в 2023 году норвежским премьером Йонасом Гаром Стёре.

Издание, ссылаясь на источники (либо норвежские, либо украинские, либо и те и другие), пишет о том, что эта шестёрка истребителей Норвегией Киеву не передана по сей день, то есть спустя почти три года с момента данных со стороны Осло обещаний. Обещания, г-ном Стёре давались, кстати, во время его визита в Киев, наряду с обещаниями «стоять вместе с Украиной». Стоят, но не так близко, как того хотелось бы режиму Зеленского.

Как же объясняется ситуация с невыполненными обещаниями?

Говорится о том, что первые два самолёта, на которых обучали украинских лётчиков, были отправлена на ремонт в Бельгию, где до сих пор находятся. Ремонтируются или нет, не знают.

А четыре других F-16 из шести обещанных, должны были в Бельгии собираться, но в итоге «не хватает порядка сотни различных деталей». Где именно находятся эти детали, тоже никто сказать не может.

Издание явно не без подачи из Киева выступает с фактической критикой норвежских властей. В пример приводится заявление Эрика Кристоферсена, НГШ норвежских вооружённых сил. Звучало оно так:

Те истребители F-16, которые мы передали Украины в качестве нашего подарка, сегодня выступают важной составляющей украинской ПВО.

На самом деле, как утверждается, ни один из обещанных Норвегией самолётов ВС ВСУ не получили.

