В ходе лунной миссии Artemis II впервые состоялся сеанс связи экипажа с МКС

Первый за более чем полвека пилотируемый полет к Луне должен завершиться посадкой корабля «Орион» вблизи с побережьем Сан-Диего (Калифорния) 10 апреля примерно в 20:07 по восточному времени. В ходе миссии «Артемида-II» (Artemis II) было поставлено несколько рекордов, сделаны уникальные снимки и наблюдения.

В соцсетях и СМИ обсуждаются не только рекорды экипажа из четырех астронавтов, но и казусы. Главный из них касается сломавшегося туалета, который починила женщина-астронавт Кристина Кох, правда, не до конца. Теперь она гордо называет себя первым «космическим сантехником». Пошутили и над банкой Nutella, пролетевшей перед объективом камеры в ходе прямой видеосвязи экипажа с Землей, в которой принял участие Трамп.

В составе экипажа корабля «Орион»: астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен.

Если серьезно, то Orion впервые в истории пилотируемой космонавтики сделал уникальные снимки обратной стороны Луны в период 40-минутного нахождения вне видимости и без связи с Землей. Корабль установил рекорд приближения к спутнику (6 545 километров) и удаления от родной планеты на расстояние 406 771 километр.

Согласно последним данным, полет проходит нормально, экипаж находится в приподнятом настроении. Правда, проблемы с канализацией их еще беспокоят, что-то там не удалось починить полностью, но разбираться будут уже на Земле. Администратор НАСА Джаред Айзекман говорит, что не успокоится, пока экипаж не приводнится в Тихом океане в пятницу.

Вчера в течение дня экипаж провел совещание с научной группой в Космическом центре имени Джонсона, чтобы ответить на вопросы и более подробно объяснить увиденное. Руководитель научной программы Artemis II Келси Янг подчеркивает важность человеческого зрения для определения цвета и альбедо на Луне, в отличие от использования только камер лунного разведывательного орбитального аппарата (Lunar Reconnaissance Orbiter), который находится на орбите Луны с 2009 года.

Сегодня на дневной пресс-конференции Янг с восторгом рассказала, что экипаж сразу же увидел цвета, например, зеленый и различные оттенки коричневого, вокруг плато Аристарха, которые «действительно могут помочь нам узнать нюансы о химическом составе лунного материала». Они также увидели вспышки от ударов микрометеоритов о поверхность, от четырех до шести, что ее удивило.

Еще из того, что произошло впервые. Состоялся успешный сеанс связи экипажа «Орион» и МКС, где в настоящее время находятся астронавты НАСА Джессика Мейр, Джек Хэтэуэй и Крис Уильямс, а также астронавт ЕКА Софи Аденок. Связь была установлена через Космический центр имени Джонсона и продлилась 15 минут. Причем все они между собой знакомы.

Мейр и Кох — лучшие подруги, и в 2019-2020 годах они трижды вместе выходили в открытый космос на МКС, став первыми женщинами, совершившими такие выходы. В ходе сеанса связи Кох сказала Мейр:

Я всегда надеялась, что мы снова будем вместе в космосе, но никогда не думала, что это будет так. Это потрясающе.

Мейр согласилась и со смехом добавила, что, поскольку всех всегда интересуют рекорды, все они полетели к дальнему концу МКС, когда «Орион» находился на обратной стороне Луны, «чтобы заявить, что в тот момент мы были дальше всех от тебя».

НАСА передало аудиозапись разговора в режиме реального времени, но заявило, что из-за ограничений пропускной способности они не могут показать видео. Однако оба корабля вели запись, и НАСА опубликует её в надлежащее время.

Появились подробности по поводу неисправности туалета. Проблема возникла в начале миссии, но инженеры пока не смогли определить ее причину. Они предполагали, что это замерзшая вентиляционная труба, но после использования обогревателей и поворота космического аппарата к Солнцу засор остался.

Руководитель полёта на подъёме Рик Хенфлинг заявил сегодня, что это может быть связано с химическими процессами, используемыми для предотвращения образования биопленок в сточных водах, но они не узнают наверняка, пока не изучат систему канализации уже после приземления корабля. Тем временем экипаж будет использовать специально разработанные мешки, называемые складными писсуарами для экстренных случаев. Туалет предназначен для фекалий, которые хранятся в контейнерах.