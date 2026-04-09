МИД РФ выразил протест послу Японии в связи с планами сотрудничества Токио и Киева в производстве БЛА

ЦАМТО, 8 апреля. МИД РФ заявил протест послу Японии в Москве Акире Муто в связи с заключением японской компанией соглашения с украинским разработчиком боевых БЛА.

По данным внешнеполитического ведомства, речь идет о стратегическом партнерстве японской Terra Drone Corporation с украинской компанией Amazing Drones, специализирующейся на создании боевых и БЛА-перехватчиков.

Соглашение оформлено в формате стратегического инвестиционного проекта и технологического сотрудничества, реализуемого с акцентом на развитие линейки низкозатратных дронов-перехватчиков для борьбы с малоразмерными воздушными целями. Украинская сторона – Amazing Drones – позиционируется как производитель дронов-перехватчиков, уже прошедших боевую эксплуатацию и доработку по результатам применения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала запуск японо-украинского проекта в сфере военных БЛА как враждебный шаг, который наносит ущерб интересам безопасности России. Ведомство увязывает данное сотрудничество с практикой ударов украинских беспилотников по объектам на территории Российской Федерации и заявляет, что проект реализуется при политической поддержке официального Токио.

По оценке МИД РФ, участие японской компании в развитии украинских ударных и БЛА и БЛА-перехватчиков ведет к дальнейшему вовлечению Японии в конфликт вокруг Украины и дополнительной деградации российско-японских отношений, которые уже находятся на крайне низком уровне. Российская сторона отмечает, что подобные решения не способствуют деэскалации, а создают условия для дальнейшего наращивания потенциала Украины в сфере применения беспилотных средств поражения.

МИД РФ подчеркивает, что вооружения и объекты военной инфраструктуры, создаваемые на территории Украины и представляющие угрозу Российской Федерации либо ее гражданам, рассматриваются как законные военные цели. В этот перечень российская сторона включает и новый японо-украинский проект в области военных БЛА.

Согласно открытым данным, ключевым продуктом кооперации Terra Drone и Amazing Drones является дрон-перехватчик Terra A1, относящийся к классу малогабаритных тактических БЛА-перехватчиков для действий на малой и предельно малой высоте. Terra A1 предназначен для поражения малоразмерных воздушных целей, в первую очередь барражирующих боеприпасов и ударных БЛА самолетного и мультикоптерного типа.

По данным разработчика и профильных украинских ресурсов, Terra A1 реализует скоростной кинетический перехват целей, сопоставимых по профилю с применяемыми ударными БЛА типа "дрон-камикадзе", включая аппараты, аналогичные по массогабаритным характеристикам и профилю полета платформам класса "Шахед". Дрон рассчитан также на поражение малоскоростных и ограниченно маневрирующих воздушных целей при наличии устойчивого целеуказания.

Terra A1 относится к высокоскоростным дозвуковым БЛА-перехватчикам с максимальной скоростью порядка 300 км/ч, дальностью полета до 30-35 км и продолжительностью полета около 14-15 мин. Управление и наведение осуществляются по тактическим радиоканалам в диапазонах 915 МГц и 2,4 ГГц с использованием видеолинии в диапазоне 5,8 ГГц либо цифровых систем класса DJI, что позволяет интегрировать комплекс в уже существующие сети управления тактическими БЛА и FPV-дронами.

Профиль боевого применения Terra A1 предполагает выдвижение в район обнаружения цели по внешнему целеуказанию (радиолокационные станции, оптико электронные посты, сеть разведывательных БЛА), последующее сближение под управлением оператора и реализацию перехвата по схеме таран/контролируемое столкновение либо с применением встроенного поражающего модуля в зависимости от модификации. Такой подход ориентирован на снижение затрат при борьбе с массовыми малоразмерными БЛА по сравнению с использованием зенитных управляемых ракет малой дальности.

В системе эшелонированной ПВО Terra A1 занимает нишу нижнего эшелона тактической ПВО/ПРО малой дальности, предназначенного для противодействия насыщению воздушного пространства малогабаритными БЛА. Данный тип перехватчика рассматривается как маневренное средство точечного поражения сложных по баллистике и малозаметных целей, дополняющее средства радиоэлектронной борьбы и огневые средства ЗРК малой дальности.

Интеграция Terra A1 предполагается в составе смешанных тактических групп ПВО, включающих РЭБ, оптико электронные средства обнаружения и БЛА-перехватчики, а также в объектовые системы ПВО для защиты критически важных объектов от массированных атак малых беспилотников. На этом фоне МИД РФ увязывает японскую инвестицию и технологическое участие в развитии подобных систем с формированием у Украины дополнительных возможностей по противодействию воздушным средствам и по наращиванию собственных возможностей в сфере БЛА.