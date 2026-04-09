«И вы собирались воевать за Тайвань?» Как США провалили войну с Ираном и что будет дальше

Полковник Ходаренок: в войне с Ираном США не добились ни одной из целей

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном, которое позволит оформить окончательное соглашение. В Тегеране уже заявили о проигрыше Вашингтона в войне. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок рассказал о возможных последствиях решений, принятых в Белом доме.

Соглашение на двухнедельное перемирие США с Ираном и последующее за этим окончательное соглашение по сути дела означает возврат воюющих сторон в исходное положение, то есть в обстановку до 28 февраля 2026 года.

Если попробовать составить таблицу, где в одной графе будут заявленные военно-политическим руководством США цели кампании, а в другой — достигнутые результаты, то легко убедиться, что ни одной задачи Вашингтону в ходе этой войны решить не удалось. Да и большой вопрос, был ли вообще у Белого дома какой-либо тщательно разработанный план операции, за исключением его первоначального этапа. Похоже, корректировок плана при резком изменении обстановки не предполагалось изначально, что и привело, по сути дела, к фатальным для Белого дома последствиям.

Иран в этом конфликте устоял. Воюющие стороны вернулись к состоянию до 28 февраля 2026 года, сменить режим в этой стране Белому дому не удалось. Миф о беспредельной военной мощи США в значительной степени рассеян (в том же Пекине теперь есть все основания задать стратегам Белого дома вопрос: «И вы собирались воевать за Тайвань?»). Возникли и очень существенные вопросы к компетентности военно-политического руководства США в целом и Дональда Трампа как Верховного главнокомандующего ВС США в частности (радикальные смены установок на ведение военных действий в течение одних суток никак не делают ему чести).

Если противник США в войне не потерпел сокрушительного поражения, то это означает проигрыш кампании со стороны Вашингтона, и других вариантов оценки обстановки тут не существует по определению.

Теперь о том, как будут развиваться события в ближайшем будущем.

Не приходится сомневаться, что Иран продолжит реализацию своей ядерной программы, и теперь с уверенностью можно сказать, какими будут ее конечные цели. Война не оставила Тегерану в этом плане никакого другого выбора, как достижение именно этого результата.

Новое ускорение получит и ракетная программа Исламской Республики. Резко возрастет радиус боевого применения баллистических ракет Тегерана и мощь их боевых частей. Боеголовки иранских изделий будут оснащены разделяющимися головными частями, ложными боевыми блоками, постановщиками помех. Существенному усовершенствованию подвергнутся гиперзвуковые ракеты. Все изделия Исламской Республики приобретут способность маневрировать на конечном участке траектории, что существенно затруднит их поражение средствами противоракетной обороны вероятных противников.

Дальнейшей модернизации будут подвергнуты практически все образцы беспилотной авиации Ирана (которая весьма неплохо показала себя в ходе боевых действий) и безэкипажного флота.

Иран в ходе этого конфликта по факту стал хозяином Персидского залива и в полном объеме контролирует важнейший мировой торговый путь — Ормузский пролив. Поскольку США так и не решились на морскую операцию по овладению проливной зоной, за дело взялся Иран, и теперь он определяет, кто будет проходить через пролив, а кто нет.

Израилю не удалось окончательно сокрушить ни ХАМАС (в ходе предыдущего конфликта), ни «Хезболлу» в Южном Ливане. И это тоже во многом означает возврат воюющих сторон в исходное положение.

Изменится ли радикально обстановка в регионе после завершения двухнедельного прекращения огня? Маловероятно. Скорее всего, стороны конфликта будут стремиться прийти к окончательному соглашению. Однако будет ли оно означать долговременный мир на Ближнем Востоке? Скорее всего, нет. Очередной раунд вооруженного противостояния, по всей видимости, состоится в обозримый срок. Но результат его будет еще более непредсказуем.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).