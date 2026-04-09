Войти
ЦАМТО

ЦРУ применило систему Ghost Murmur в ходе операции по эвакуации пилота сбитого над Ираном F-15E

185
0
0
Обломки сбитого в Иране F-15E
Источник изображения: Iranian state media

ЦАМТО, 8 апреля. ЦРУ США впервые применило в боевых условиях засекреченную поисковую систему Ghost Murmur ("Призрачный шепот") для установления местонахождения члена экипажа самолета F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники, осведомленные о программе.

По данным профильных источников, система построена на принципе дальнодействующей квантовой магнитометрии с применением сенсоров на основе NV-центров (nitrogen-vacancy centres) в синтетических алмазах. NV-центр представляет собой дефект кристаллической решетки алмаза, где атом углерода замещен атомом азота при незаполненном соседнем узле, данная структура образует квантовую систему с измеримым спином электрона. При помещении в магнитное поле происходит расщепление спиновых уровней (эффект Зеемана), что позволяет регистрировать напряженность поля с чувствительностью, на несколько порядков превышающей возможности классических датчиков.

Целевым параметром регистрации служит магнитокардиографический (МКГ) сигнал – переменное магнитное поле, порождаемое сокращениями сердечной мышцы. Амплитуда сигнала составляет порядка 10-100 пикотесла, что на 6-8 порядков слабее геомагнитного фона Земли. Алгоритмы машинного обучения выполняют функцию адаптивной фильтрации, выделяя периодический ритмический повторяющийся шаблон МКГ-сигнала конкретного человека из общего электромагнитного фона.

По данным источников NYP, алгоритм способен формировать уникальный биометрический "отпечаток" сердечного ритма для последующей идентификации.

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме 7 апреля сообщил журналистам, что ЦРУ обнаружило пилота с расстояния 40 миль (около 64 км).

Оба члена экипажа F-15E катапультировались над территорией Ирана. Первый пилот был эвакуирован в течение нескольких часов после приземления. Второй член экипажа приземлился в горной расщелине в глубине подконтрольной Ирану территории.

Для установления его местонахождения и предотвращения захвата иранскими силовыми структурами ЦРУ развернуло операцию с привлечением нескольких сотен сотрудников специальных подразделений.

Иранская пустыня обеспечила минимальный уровень антропогенного электромагнитного фона и практическое отсутствие биосигналов от третьих лиц в зоне поиска, что было охарактеризовано источником NYP как "почти идеальные условия" для первого боевого применения комплекса.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф на брифинге в Белом доме косвенно подтвердил применение засекреченной технологии, заявив об успешном обнаружении военнослужащего, укрытого в горной расщелине.

На этапе испытаний комплекс Ghost Murmur был интегрирован на вертолеты UH-60 Black Hawk. По данным источников NYP, в перспективе планируется адаптация системы для установки на истребители пятого поколения F-35 Lightning II.

В целом можно констатировать, что физический принцип, лежащий в основе системы, подтвержден, но степень его реализации в комплексе Ghost Murmur остается за пределами верифицируемых открытых данных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
F-15
F-35
UH-60
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
