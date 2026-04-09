СВ США заключили с BAE Systems контракт на производство дополнительных стволов M776 для гаубиц M777A2

ЦАМТО, 8 апреля. Командование СВ США заключило с BAE Systems твердый контракт с фиксированной стоимостью на производство 155-мм стволов M776 в обеспечение парка буксируемых гаубиц M777A2.

Стоимость нового транша составляет 145,83 млн. долл., что доводит суммарную накопленную стоимость программы до 462,77 млн. долл. Срок исполнения работ – до 31 марта 2031 года. Финансирование и распределение производственных объемов работ будет определяться пообъектно.

Контрактом также предусмотрена возможность поэтапного наращивания выпуска. По данным бюджетного документа Министерства обороны США от 17 декабря 2024 года, СВ США планирует увеличить ежемесячное производство стволов с 10 до 30 ед., включая стволы M776 для буксируемых гаубиц M777, а также стволы M284 для самоходной гаубицы M109.

Контракты на производство основных конструктивных элементов гаубиц M777 были заключены с BAE Systems в январе 2024 года и апреле 2025 года. Производство ведется на артиллерийском предприятии BAE Systems в Шеффилде (Великобритания) с привлечением поставщиков второго уровня в США.

С 2022 года США передали Украине 108 гаубиц M777, что повлекло ускоренный износ стволов и обусловило необходимость возобновления производства компонентов. Параллельно в 2024 году СВ США закрыли программу перспективной пушки с увеличенной дальностью стрельбы ERCA M1299 (58 калибров) после выявления неустранимых технических проблем, в том числе критического износа ствола при испытаниях. Таким образом, было принято решение расширить программы, связанные с гаубицей M777.