Сеул рассматривает возможность передачи Индонезии одного прототипа истребителя KF-21 Boramae

ЦАМТО, 8 апреля. Республика Корея рассматривает возможность передачи Индонезии одного прототипа истребителя KF-21 Boramae в рамках завершения совместной программы разработки самолета.

Как сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA), в феврале 2026 года стороны провели рабочие переговоры и предварительно согласовали передачу Джакарте одного одноместного прототипа KF-21.

Стоимость пакета передачи оценивается в 600 млрд. вон (398 млн. долл.), из которых 350 млрд. вон составляет оценочная стоимость самого истребителя, остальное – сопутствующие затраты на разработку. Передаче подлежит пятый прототип серии – одноместная машина, задействованная в верификационных испытаниях, включая отработку дозаправки в воздухе и подтверждение характеристик бортового радара с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Пакет включает передачу технической документации, доступ к данным о разработке и поддержку индонезийских специалистов.

По состоянию на 7 апреля 2026 года Индонезия выплатила 536 млрд. вон из согласованного взноса в 600 млрд. вон. Погашение остатка в размере 64 млрд. вон запланировано на июнь 2026 года. Решение о сроках передачи прототипа и технической документации DAPA примет после поступления итогового платежа.

Как известно, Индонезия изначально обязалась профинансировать около 20% затрат на совместную разработку, однако систематические задержки платежей привели к пересмотру условий соглашения. В июне 2025 года стороны зафиксировали сокращение взноса Джакарты до 600 млрд. вон с одновременным уменьшением объема передаваемых технологий. Сеул счел передачу прототипа с ограниченной боевой возможностью более приемлемой альтернативой по сравнению с полноценным трансфертом технологий, что и определило итоговую конфигурацию пакета.

Параллельно с передачей прототипа ведутся переговоры о подписании контракта с Индонезией на поставку Джакарте 16 серийных истребителей KF-21 Block II, что станет первой зарубежной сделкой по программе.

Предварительное соглашение предполагалось подписать в ходе государственного визита президента Индонезии Прабово Субианто в Сеул (31 марта – 2 апреля 2026 года). Подписание производственного контракта с окончательными ценовыми параметрами запланировано на первую половину 2026 года. Финансирование приобретения может быть структурировано с привлечением экспортного кредита EximBank Республики Корея. Тем не менее, на данный момент точной информации по планируемой закупке Джакартой 16 серийных истребителей нет.

На данный момент Индонезия одновременно рассматривает расширение парка истребителей Rafale французской Dassault, изучает возможность участия в турецкой программе KAAN и оценивала закупку китайских J-10CE. Переговоры о приобретении F-15EX производства американской Boeing завершились безрезультатно после истечения срока действия меморандума о взаимопонимании от 2023 года.