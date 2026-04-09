В ЕС уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ЯО

Флаги Европейского союза в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

ЦАМТО, 8 апреля. Руководство ЕС и ряда его ведущих стран вновь "пробило дно" собственного безумия и политической безответственности, вызванных патологической русофобией, сообщает пресс-бюро СВР России.

"На этот раз Брюссель, согласно поступающей в СВР информации, встал на опасный путь, неизбежно ведущий к подрыву основы глобальной архитектуры безопасности и международной системы нераспространения оружия массового уничтожения ради осуществления своего замысла нового "похода на восток". В бесконечных коридорах штаб-квартиры Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, естественно, как заявляют есовцы, исключительно для сдерживания мифической российской угрозы.

На начальном этапе фон дер Ляйен и компания договорились обеспечить максимально закрытый режим таким приготовлениям. Для отвлечения внимания международной и европейской общественности Брюссель демонстрирует приверженность традиционному курсу, который предусматривает опору на "ядерный зонтик" США. В руководстве Евросоюза рассчитывают, что подобным образом ему удастся выиграть время для скрытого формирования собственной ядерно-оружейной промышленной базы, а также для подготовки общественности к принятию политического решения об обретении ядерного оружия.

В этот период Великобритания и Франция продолжат налаживать более тесную координацию национальных ядерных доктрин. В дальнейшем предполагается официально оформить общеевропейскую доктрину ядерного сдерживания, опирающуюся на французский и британский военно-технические потенциалы, а также на финансовые и инфраструктурные вклады стран ЕС, не обладающих ядерным оружием. Одновременно Евросоюз зарезервирует себе возможность создания полностью автономного командования ядерными силами.

Такие замыслы ЕС опираются на серьезную промышленно-техническую основу. Обращает на себя внимание тот факт, что Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания уже обладают значимыми компетенциями в области создания отдельных составляющих ядерного оружия. Эти страны располагают гражданским и военным промышленным потенциалом для производства его компонентов. На их территориях хранится большое количество облученного ядерного топлива с выводимых из эксплуатации энергоблоков АЭС. Имеется возможность его несанкционированного извлечения из хранилищ для дальнейшего выделения плутония, пригодного для изготовления атомной бомбы. Немецкие специалисты способны в течение, примерно месяца, скрытно получить достаточное для одного ядерного взрывного устройства количество оружейного плутония в горячих камерах исследовательских лабораторий в Карлсруэ, Дрездене, Эрлангене и Юлихе, а в течение недели – оружейного урана на обогатительном предприятии в Гронау.

Обращаем внимание администрации США и руководства всех остальных стран мира на необходимость сделать все возможное, чтобы не допустить создания Евросоюзом собственного ядерного оружия и неизбежного в таком случае нового витка глобальной гонки ядерных вооружений", – говорится в сообщении пресс-бюро СВР России от 8 апреля 2026 года.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 01:14
  • 4
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы
  • 08.04 20:16
  • 15415
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.04 19:49
  • 1042
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 08.04 17:52
  • 1
Новейший авиадвигатель ПД-8 завершает сертификацию
  • 08.04 15:28
  • 0
«Научите свою дочь разговаривать на польском»
  • 08.04 15:26
  • 3
Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой
  • 08.04 13:46
  • 1
В России запатентовали тихий сверхзвуковой пассажирский самолет — он будет летать со скоростью 2100 км/ч
  • 08.04 05:34
  • 1
"Беспрецедентные потери" США и Израиля — война в Иране раскрыла правду (Military Watch Magazine, США)
  • 08.04 04:44
  • 1
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 08.04 03:28
  • 0
Комментарий к "Кто платит, тот и музыку заказывает"
  • 08.04 03:24
  • 0
Комментарий к "Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)"
  • 08.04 03:15
  • 1
Военный конвейер
  • 08.04 03:03
  • 1
МО США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE
  • 07.04 23:46
  • 0
Комментарий к "Военный конвейер"
  • 07.04 23:14
  • 0
Комментарий к "О чём молчит польский генштаб"