ЦАМТО, 8 апреля. Руководство ЕС и ряда его ведущих стран вновь "пробило дно" собственного безумия и политической безответственности, вызванных патологической русофобией, сообщает пресс-бюро СВР России.

"На этот раз Брюссель, согласно поступающей в СВР информации, встал на опасный путь, неизбежно ведущий к подрыву основы глобальной архитектуры безопасности и международной системы нераспространения оружия массового уничтожения ради осуществления своего замысла нового "похода на восток". В бесконечных коридорах штаб-квартиры Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, естественно, как заявляют есовцы, исключительно для сдерживания мифической российской угрозы.

На начальном этапе фон дер Ляйен и компания договорились обеспечить максимально закрытый режим таким приготовлениям. Для отвлечения внимания международной и европейской общественности Брюссель демонстрирует приверженность традиционному курсу, который предусматривает опору на "ядерный зонтик" США. В руководстве Евросоюза рассчитывают, что подобным образом ему удастся выиграть время для скрытого формирования собственной ядерно-оружейной промышленной базы, а также для подготовки общественности к принятию политического решения об обретении ядерного оружия.

В этот период Великобритания и Франция продолжат налаживать более тесную координацию национальных ядерных доктрин. В дальнейшем предполагается официально оформить общеевропейскую доктрину ядерного сдерживания, опирающуюся на французский и британский военно-технические потенциалы, а также на финансовые и инфраструктурные вклады стран ЕС, не обладающих ядерным оружием. Одновременно Евросоюз зарезервирует себе возможность создания полностью автономного командования ядерными силами.

Такие замыслы ЕС опираются на серьезную промышленно-техническую основу. Обращает на себя внимание тот факт, что Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания уже обладают значимыми компетенциями в области создания отдельных составляющих ядерного оружия. Эти страны располагают гражданским и военным промышленным потенциалом для производства его компонентов. На их территориях хранится большое количество облученного ядерного топлива с выводимых из эксплуатации энергоблоков АЭС. Имеется возможность его несанкционированного извлечения из хранилищ для дальнейшего выделения плутония, пригодного для изготовления атомной бомбы. Немецкие специалисты способны в течение, примерно месяца, скрытно получить достаточное для одного ядерного взрывного устройства количество оружейного плутония в горячих камерах исследовательских лабораторий в Карлсруэ, Дрездене, Эрлангене и Юлихе, а в течение недели – оружейного урана на обогатительном предприятии в Гронау.

Обращаем внимание администрации США и руководства всех остальных стран мира на необходимость сделать все возможное, чтобы не допустить создания Евросоюзом собственного ядерного оружия и неизбежного в таком случае нового витка глобальной гонки ядерных вооружений", – говорится в сообщении пресс-бюро СВР России от 8 апреля 2026 года.