В России создадут защитную ткань для космонавтов и плитки для космических кораблей.

Над этой задачей работает международная группа ученых
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с Объединённым институтом ядерных исследований (ОИЯИ) займется разработкой радиационно-защитных тканей для экипировки космонавтов и плиток для обшивки обитаемых космических аппаратов. Меморандум о сотрудничестве уже подписан, сообщили в пресс-службе ТУСУР.
Международная группа учёных ОИЯИ, специализирующаяся на радиационно-защитных покрытиях, привлекла томских специалистов для создания материалов, способных защищать аппараты от космической радиации, включая протоны, электроны, солнечный свет и плазму ионосферы. В проекте также участвуют Центр подготовки космонавтов и Белгородский технический университет им. Шухова.
Особое внимание исследователи уделяют терморегулирующим покрытиям, которые предотвращают перегрев и переохлаждение аппаратов. Для повышения стойкости к излучению используются неорганические красители, связующие вещества и нанотехнологии при создании новых составов и усовершенствовании существующих материалов.