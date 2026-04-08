В России создадут защитную ткань для космонавтов и плитки для космических кораблей.

Над этой задачей работает международная группа ученых

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с Объединённым институтом ядерных исследований (ОИЯИ) займется разработкой радиационно-защитных тканей для экипировки космонавтов и плиток для обшивки обитаемых космических аппаратов. Меморандум о сотрудничестве уже подписан, сообщили в пресс-службе ТУСУР.

Международная группа учёных ОИЯИ, специализирующаяся на радиационно-защитных покрытиях, привлекла томских специалистов для создания материалов, способных защищать аппараты от космической радиации, включая протоны, электроны, солнечный свет и плазму ионосферы. В проекте также участвуют Центр подготовки космонавтов и Белгородский технический университет им. Шухова.

Особое внимание исследователи уделяют терморегулирующим покрытиям, которые предотвращают перегрев и переохлаждение аппаратов. Для повышения стойкости к излучению используются неорганические красители, связующие вещества и нанотехнологии при создании новых составов и усовершенствовании существующих материалов.

Уже в этом году совместно с ОИЯИ планируется приступить к решению проблемы защиты космонавтов и биологических объектов от ионов высоких энергий. Помимо излучений, сосредоточенных в Радиационных поясах Земли и в межпланетном космическом пространстве (МКП), в которых проходят орбиты спутников связи и которые за прошедшие 65 лет достаточно хорошо изучены, на КА действуют ионы высоких энергий, поступающие из МКП. Они преодолевают магнитное поле Земли и поступают в околоземное космическое пространство, расположенное в области до 1000 км от поверхности Земли. — ТУСУР.