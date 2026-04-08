В России запатентовали тихий сверхзвуковой пассажирский самолет — он будет летать со скоростью 2100 км/ч

Сверхзвуковой пассажирский самолет.
Источник изображения: Изображение сгенерировано ChatGPT

Перспективный авиалайнер получит стреловидное крыло

НИЦ «Институт имени Жуковского» получил патент на конструкцию перспективного сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом свидетельствует описание изобретения к патенту, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно материалам патента, самолет будет способен летать со скоростью 2100 км/ч (1,7 Маха) в крейсерском режиме. При этом ожидаемый уровень громкости звукового удара оценивается примерно в 95 PLдБ. Кроме того, в документе говорится о снижении шума на взлетно-посадочных режимах по сравнению с классическими двигателями с осесимметричными соплами и низкой степенью двухконтурности.

В описании подчеркивается, что задача нового проекта — не просто вернуть сверхзвуковой полет, а сделать его совместимым с современными требованиями по шуму, дальности и экономичности.

Для достижения необходимых характеристик в патенте предлагается комплекс технических решений. В частности, самолет получит стреловидное крыло, специальную компоновку фюзеляжа и мотогондолу с силовой установкой, включающей два двигателя с надкрыльевыми воздухозаборниками и соплами. В документе отдельно описаны особенности размещения двигателей, сопел и аэродинамических элементов, которые должны помочь уменьшить шум и улучшить характеристики полета.

Ранее в Институте имени Жуковского уже заявляли, что российские авиакомпании проявляют интерес к будущим сверхзвуковым пассажирским самолетам. По оценкам института, потенциальный парк таких машин в перспективе может составить десятки самолетов, а основным спросом могут стать перевозки пассажиров нынешнего бизнес- и первого класса.

