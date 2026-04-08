В мире всё активнее разрабатываются многосредовые дроны - Польша не исключение

Источник изображения: topwar.ru

Польша собирается идти по пути расширения линейки дронов, одновременно повышая расходы на оборону такими темпами, которые превосходят даже новые требования в составе НАТО - требования от Дональда Трампа.

Одно из направлений разработки – многосредовые дроны. Речь идёт об устройствах, которые способны перемещаться как по воздуху, так и по суше и по воде.

Среди спроектированных дронов подобного типа – восьмироторный гусеничный Xerall ATD. Дрон способен совершать вертикальные взлёт и посадку с твёрдой поверхности, а также с поверхности воды.

Гусеницы позволяют беспилотному устройству двигаться по пересечённой местности, включая снежный покров и высокую траву. Плавучесть дрона с его ходом по воде обеспечивается движением катков.

Основным предназначением такого дрона является наблюдение, разведка, проведение поисковых операций. Например, он может использоваться в качестве средства военной разведки переднего края, передавая данные на артбатарею или операторам ударных БПЛА.

Это далеко не первая подобная разработка в мире, что в очередной раз говорит о том, какую значимость различные типы дронов приобретают в военной и смежной с ней сферах. Польские инженеры теперь заняты повышением грузоподъёмности этого дрона. Ведь если он будет снабжён взрывчаткой подходящей массы, то вполне очевидно его дальнейшее использование в качестве ещё и ударного средства.

  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
БПЛА
  • Обсуждаемое
  • 08.04 05:14
  • 1014
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 08.04 04:44
  • 1
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 08.04 04:19
  • 2
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы
  • 08.04 03:28
  • 0
Комментарий к "Кто платит, тот и музыку заказывает"
  • 08.04 03:24
  • 0
Комментарий к "Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)"
  • 08.04 03:15
  • 1
Военный конвейер
  • 08.04 03:03
  • 1
МО США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE
  • 07.04 23:46
  • 0
Комментарий к "Военный конвейер"
  • 07.04 23:14
  • 0
Комментарий к "О чём молчит польский генштаб"
  • 07.04 22:49
  • 0
Комментарий к "Амбивалентный выбор"
  • 07.04 22:05
  • 15401
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.04 21:09
  • 2
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
  • 07.04 15:32
  • 0
Амбивалентный выбор
  • 07.04 15:23
  • 1
Новый турбовинтовой самолет Ил-114-300 готов занять место старых Ан-24: летные испытания завершены
  • 07.04 15:07
  • 0
О чём молчит польский генштаб