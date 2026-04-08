В мире всё активнее разрабатываются многосредовые дроны - Польша не исключение

Польша собирается идти по пути расширения линейки дронов, одновременно повышая расходы на оборону такими темпами, которые превосходят даже новые требования в составе НАТО - требования от Дональда Трампа.

Одно из направлений разработки – многосредовые дроны. Речь идёт об устройствах, которые способны перемещаться как по воздуху, так и по суше и по воде.

Среди спроектированных дронов подобного типа – восьмироторный гусеничный Xerall ATD. Дрон способен совершать вертикальные взлёт и посадку с твёрдой поверхности, а также с поверхности воды.

Гусеницы позволяют беспилотному устройству двигаться по пересечённой местности, включая снежный покров и высокую траву. Плавучесть дрона с его ходом по воде обеспечивается движением катков.

Основным предназначением такого дрона является наблюдение, разведка, проведение поисковых операций. Например, он может использоваться в качестве средства военной разведки переднего края, передавая данные на артбатарею или операторам ударных БПЛА.

Это далеко не первая подобная разработка в мире, что в очередной раз говорит о том, какую значимость различные типы дронов приобретают в военной и смежной с ней сферах. Польские инженеры теперь заняты повышением грузоподъёмности этого дрона. Ведь если он будет снабжён взрывчаткой подходящей массы, то вполне очевидно его дальнейшее использование в качестве ещё и ударного средства.