Минобороны США в 2027 ф.г. планирует увеличить расходы на закупки вооружений на 84,6%

Министр обороны США Пит Хегсет.
Источник изображения: © AP Photo / Darron Cummings

ЦАМТО, 7 апреля. Минобороны США планирует увеличить расходы на закупки вооружений на 84,6% в 2027 финансовом году по сравнению с 2026 ф.г.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на бюджетные документы.

Как отмечает агентство, объем запросов Пентагона вырос до 413 млрд. долл. против 223,8 млрд. долл. годом ранее.

Наиболее резкий скачок произошел в общеоборонных статьях: они расширились на 571% по сравнению с 2026 финансовым годом – с 15 до 101 млрд. долл.

Сухопутные войска запросили 60,5 млрд. долл., что почти вдвое больше прошлогоднего показателя. Основным драйвером роста стало ракетное вооружение: расходы на него увеличились на 360% и достигли 36,6 млрд. долл.

Военно-морской флот и Корпус морской пехоты рассчитывают на 150 млрд. долл. – на 45% больше, чем в этом году. Финансирование кораблестроения выросло на 46%, а закупки авиатехники почти удвоились.

Тем временем Военно-воздушные и Космические силы ожидают 101 млрд. долл. Расходы космических сил при этом выросли на 344%, до 19 млрд. долл., сообщает "РИА Новости".

  • 08.04 05:14
  • 1014
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 08.04 04:44
  • 1
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 08.04 04:19
  • 2
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы
  • 08.04 03:28
  • 0
Комментарий к "Кто платит, тот и музыку заказывает"
  • 08.04 03:24
  • 0
Комментарий к "Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)"
  • 08.04 03:15
  • 1
Военный конвейер
  • 08.04 03:03
  • 1
МО США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE
  • 07.04 23:46
  • 0
Комментарий к "Военный конвейер"
  • 07.04 23:14
  • 0
Комментарий к "О чём молчит польский генштаб"
  • 07.04 22:49
  • 0
Комментарий к "Амбивалентный выбор"
  • 07.04 22:05
  • 15401
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.04 21:09
  • 2
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
  • 07.04 15:32
  • 0
Амбивалентный выбор
  • 07.04 15:23
  • 1
Новый турбовинтовой самолет Ил-114-300 готов занять место старых Ан-24: летные испытания завершены
  • 07.04 15:07
  • 0
О чём молчит польский генштаб