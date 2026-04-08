Минобороны США в 2027 ф.г. планирует увеличить расходы на закупки вооружений на 84,6%

ЦАМТО, 7 апреля. Минобороны США планирует увеличить расходы на закупки вооружений на 84,6% в 2027 финансовом году по сравнению с 2026 ф.г.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на бюджетные документы.

Как отмечает агентство, объем запросов Пентагона вырос до 413 млрд. долл. против 223,8 млрд. долл. годом ранее.

Наиболее резкий скачок произошел в общеоборонных статьях: они расширились на 571% по сравнению с 2026 финансовым годом – с 15 до 101 млрд. долл.

Сухопутные войска запросили 60,5 млрд. долл., что почти вдвое больше прошлогоднего показателя. Основным драйвером роста стало ракетное вооружение: расходы на него увеличились на 360% и достигли 36,6 млрд. долл.

Военно-морской флот и Корпус морской пехоты рассчитывают на 150 млрд. долл. – на 45% больше, чем в этом году. Финансирование кораблестроения выросло на 46%, а закупки авиатехники почти удвоились.

Тем временем Военно-воздушные и Космические силы ожидают 101 млрд. долл. Расходы космических сил при этом выросли на 344%, до 19 млрд. долл., сообщает "РИА Новости".