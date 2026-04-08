Пентагон замахнулся на новый рекорд по объёмам военного бюджета

Американское военное ведомство планирует радикальное увеличение военного бюджета. Основная цель – наращивание объёмов закупок вооружений. Так заявлено официально. Почему на закупку вооружений перестало вдруг хватать уже почти 225 млрд долларов из существующей триллионной военной казны, не говорят. Зато говорят о том, что в 2027 году Пентагон хотел бы увидеть расходную часть военного бюджет на закупку оружия, техники и боеприпасов до уровня 413 млрд вместо упомянутых 225. Рост по этому пункту, таким образом, составит более 80 процентов.

Причём американское министерство войны настаивает на том, чтобы в значительной степени выросли и централизованные закупки – без каких-либо посредников и сторонних подрядчиков. В этом случае расходы, по версии авторов инициативы из Пентагона, должны вырасти с 15 до более чем 100 миллиардов долларов.

Больше всего Пентагон хотел бы тратить на ракетное вооружение – причём в три с лишним раза больше, чем сегодня.

Если всё это будет проведено через пока ещё контролируемый Трампом Конгресс, то военный бюджет США обновит очередной рекорд, составив минимум 1,2 тлрн долларов. Американские СМИ пишут, что цель состоит в том, чтобы казна военного ведомства достигла отметки в 1,5 трлн до конца 2027.

На такие варианты Пентагон подталкивает ситуация с Ираном. Всего месяц войны, а ведомству уже приходится идти с протянутой рукой в тот самый Конгресс, чтобы получить дополнительное финансирование. А в Конгрессе явно артачатся, заявляя, что начинал Трамп войну без согласования с ними, вот пусть и деньги сам для неё находит. И потому, если бы ведомство Хегсета уже сейчас располагало «лишними» бюджетными 200 млрд долларов, то и обращаться к конгрессменам бы не приходилось. Отсюда и замах на новый мировой рекорд.

Ещё одна причина - рост инфляции в самих США. Причём наибольшим темпами стали увеличиваться расценки именно в военно-промышленной сфере. Производители оружия меняют ценники буквально раз в две-три недели.