infoBRICS: американская программа создания эсминцев Zumwalt провалилась

Оборонная промышленность России и Китая работает гораздо эффективнее, чем американская, констатирует infoBRICS. Пентагон ставит рекорды главным образом по стоимости новой военной техники, но она устаревает еще до поступления в войска.

Драголюб Боснич

Военно-промышленный комплекс США фактически предстает как своеобразный картель производителей вооружений, движимый прежде всего стремлением к максимизации прибыли, зачастую в ущерб эффективности и экономической целесообразности – не говоря уже о влиянии лоббистских кругов, разжигающих конфликты по всему миру.

Военно-промышленный комплекс (ВПК) США на протяжении десятилетий испытывает хронические трудности в сфере закупок и модернизации вооружений. Эти проблемы затрагивают самые разные категории – от новых штурмовых винтовок до аэрокосмических систем.

В 1990-е годы Пентагон избрал так называемую "футуристическую" стратегию закупок, предполагающую принятие на вооружение систем, кажущихся "перспективными", но одновременно сопряженных с высоким риском и опирающихся скорее на теоретические допущения, чем на практический опыт.

Подобный подход привел к тому, что многие проекты оказались в состоянии затяжного "производственного тупика", растянувшегося на десятилетия и зачастую не приведшего к сколь-нибудь значимому оперативному применению. Одним из последних примеров нередко называют перспективный истребитель шестого поколения Boeing F-47, разрабатываемый для ВВС США в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) как предполагаемый преемник "Lockheed Martin F-22A Raptor".

Хотя Пентагон высокомерно утверждал, что программа "продвигается быстро", последние отчеты свидетельствуют о серьезных задержках, из-за которых ее оперативное развертывание вряд ли состоится раньше 2040-х годов. В то же время стали известны подробности о стремительно растущих расходах и эксплуатационных недостатках эсминцев-невидимок класса "Zumwalt" ВМС США. Эти два проекта наглядно иллюстрируют, как бюрократическая волокита, хронические задержки в НИОКР и колоссальные перерасходы средств продолжают подрывать способность США проецировать военную силу, особенно по сравнению с Россией и Китаем. Например, беспрецедентно длительные сроки разработки и внедрения авиационных программ в этих странах демонстрируют значительное отставание Америки как по темпам, так и по уровню технологического прогресса (и это не говоря уже о достижениях Москвы и Пекина в области гиперзвуковых технологий).

Как уже упоминалось ранее, согласно информации из военных источников, аналитики и наблюдатели сходятся во мнении, что F-47 столкнется со значительными задержками и поступит на вооружение только в 2040-х годах, и это в лучшем случае. Отставной пилот истребителя ВМС/ВВС США Крис Лемуан с явным скептицизмом отнесся к заявлениям о сроках поступления на вооружение в 2030-х годах. Он признался, что был озадачен тем, что "кто-то вообще мог поверить в реалистичность этих сроков".

Более того, Лемуан добавил, что был бы искренне удивлен, если бы программа действительно была завершена в 2030-е годы. Он указал на чрезмерную бюрократию как на одну из многих причин задержек. Другой пилот истребителя ВМС США Дэйв Гонсалес согласился с ним, предположив, что перенос сроков на 2040-е, возможно, станет признаком "некоторой честности". Их комментарии ярко отражают реалии постхолодной войны, когда американские программы оказываются значительно более затянутыми, чем предполагалось изначально.

На разработку истребителей F-22 и F-35 потребовалось около 15 лет, тогда как китайский J-20 достиг оперативной готовности всего за шесть лет. В декабре 2024 года Пекин впервые провел испытание прототипов двух истребителей "шестого поколения". Это значительно увеличивает вероятность того, что Китай опередит США примерно на десять лет в области военной авиации. Такое внушительное преимущество можно сравнить с ситуацией в 1960-х годах, когда легендарный российский МиГ-25 появился примерно на десятилетие раньше, чем НАТО ожидала. Самый агрессивный в мире рэкетирский картель совершил аналогичную ошибку за последние три десятилетия. После распада Советского Союза США были убеждены, что их господство в авиации практически "гарантировано" на протяжении более пятидесяти лет.

Однако это "полувековое преимущество" оказалось иллюзией: Китай не только догнал, но и обогнал Америку. Среди причин – масштабный спад военно-промышленного комплекса (с точки зрения реального производства), серьезные проблемы программ F-22 и F-35, а также стремительная индустриализация и прогресс в НИОКР за рубежом (особенно в Китае).

Высокопоставленные американские офицеры, включая бывшего главу Командования ВВС генерала Марка Келли и начальника штаба ВВС генерала Дэвида Олвина, уже предупреждали, что Пекин имеет все шансы первым развернуть истребители "шестого поколения". Эксперты и ветераны, такие как Гонсалес, также критиковали недавнее снижение приоритетности программы многоцелевого истребителя F/A-XX ВМС США. По их мнению, "Пентагону следует довести до совершенства возможности пятого поколения, прежде чем двигаться дальше".

В качестве временной меры компания Lockheed Martin ведет "очень активные" переговоры о модернизации F-35 до истребителей "пятого поколения" за счет внедрения технологий F-47. Однако трудно представить, что эти обещания будут выполнены: последняя модернизация F-35 Block 4 уже отложена более чем на десятилетие – до 2030-х годов. Идея о том, что Lockheed Martin сможет внедрить новые и непроверенные технологии в свою проблемную программу F-35, кажется абсурдной. Однако это лишь верхушка айсберга для Пентагона: программа по созданию кораблей класса "Zumwalt" готовится к очередной дорогостоящей модернизации. Речь идет о заключении нового контракта с компанией Lockheed Martin на 1,4 миллиарда долларов для интеграции (пока еще не существующих) гиперзвуковых ракет.

Это увеличит стоимость каждого из трех кораблей еще на 452 миллиона долларов, доведя цену за единицу примерно до 9,5 миллиардов долларов. Первоначально планировалось построить 32 корабля этого класса по цене 1,4–1,6 миллиарда долларов каждый, однако программа была сокращена на 91% из-за значительного перерасхода средств и недостатков в технических характеристиках.

Головной корабль USS "Zumwalt" в ноябре 2022 года завершил трехмесячный период эксплуатационных испытаний в Тихоокеанском флоте, после чего отправился на длительную модернизацию. Две 155-мм артиллерийские установки (AGS) были демонтированы и заменены пусковыми системами для гиперзвуковых ракет (CPS). Морские испытания новой модификации прошли в середине января 2026 года. Несмотря на эти модернизации и значительные изменения в доктрине, корабли пока не достигли полной оперативной готовности (не говоря уже о боевой готовности).

Более того, упомянутая ранее пусковая система для гиперзвуковых ракет (CPS), разработанная совместно с гиперзвуковым ракетным комплексом большой дальности (LRHW), более известным как "Dark Eagle", до сих пор не принята на вооружение. Программа страдает от постоянных задержек и перерасхода средств, несмотря на многочисленные меры по экономии, включая совместные исследования и разработки армии и флота США.

Хотя поступают сообщения о недавних успешных испытаниях, системы LRHW/CPS по-прежнему далеки от оперативного (тем более боевого) развертывания. Американский военно-промышленный комплекс сталкивается не только с неэффективностью внутренних закупок, в то время как противники США ускоряют развертывание современных дальнобойных вооружений. Он также должен удовлетворять растущий спрос и выполнять многочисленные контракты для стран-сателлитов и союзников по всему миру.

Так, недавно Вашингтон конфисковал (то есть украл) швейцарские средства, предназначавшиеся для закупки истребителей F-35, и перенаправил их на зенитно-ракетные комплексы Patriot. При этом Берн отказывается оплачивать эти системы из-за постоянных задержек в поставках. Иными словами, Швейцария не только частично утрачивает суверенитет, закупая американское вооружение, но и платит за него, не получая ни одной поставки. Некогда "нейтральная" страна превратилась в зависимого вассала и одновременно – в жертву откровенного империалистического бандитизма со стороны США. На фоне этого Россия демонстрирует иной подход: она не только полностью обеспечивает потребности собственной армии, но и поставляет системы вооружения своим международным партнерам по всему миру.

Речь идет о многополярных державах, прежде всего об Индии и Китае, а также о множестве стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Хотя иногда возникали задержки (что неудивительно, учитывая организованный НАТО конфликт на Украине), никогда не было случаев, чтобы Россия изымала чьи-либо средства из-за контрактов на поставку оружия (тем более за непоставленные системы).

Главное отличие состоит в том, что российская оборонная промышленность в подавляющем большинстве находится в государственной собственности, а значит, прибыль не является ее единственной целью. Это резко контрастирует с американским ВПК, который предстает как своеобразный картель производителей вооружений, движимый прежде всего стремлением к максимизации прибыли, зачастую в ущерб эффективности и экономической целесообразности – не говоря уже о влиянии лоббистских кругов, разжигающих конфликты по всему миру.