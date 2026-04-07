"Постглобальная" НАТО: запрет Испании на пролет знаменует конец эпохи универсальных союзов (The Hill, США)

The Hill: эпоха карт-бланшей в НАТО для военных походов США заканчивается

Годами Вашингтон жил с установкой, что НАТО гарантирует поддержку приоритетным задачам США, пишет The Hill. Но Испания заблокировала маршруты пролетов в Иран для американских самолетов. Эпохе карт-бланшей для военных дел Пентагона пришел конец.

Имран Халид (Imran Khalid)

Атлантический альянс столкнулся с вызовом. Его не решить ни ростом оборонных бюджетов, ни встречами на высшем уровне. Испания официально закрыла небо для американских военных самолетов в рамках войны с Ираном.

До этого Мадрид уже отказал Вашингтону в использовании для наступательных ударов совместных баз в Роте и Морон-де-ла-Фронтера. В Вашингтоне считают это временной дипломатической трещиной или левым протестом Педро Санчеса. Но такая версия упускает главное: глубокий структурный сдвиг. Мы видим конец эпохи карт-бланшей для американских военных походов. И рождение "постглобальной" НАТО.

Десятилетиями Вашингтон жил с установкой: особые отношения или формальный альянс гарантируют минимальную логистическую и моральную поддержку приоритетам США в безопасности. Будь то холодная война или первые годы войны с террором — Европа на карте была для американской силы открытым коридором.

Но Испания заблокировала маршруты для самолетов операции "Эпическая ярость". В том числе для тех, что базируются в Британии. Это знак: эпоха автоматической поддержки кончилась. Мадрид не просто выражает мнение, но ставит на первое место суверенные интересы. Новая модель меняет географию войны.

Последствия носят на первый взгляд логистический характер. Американским самолетам теперь лететь в обход Пиренейского полуострова. Больше топлива, дольше путь до Ближнего Востока. Но политические последствия серьезнее. Испания не называет решение враждебностью. Для Мадрида это верность международному праву. Глава оборонного ведомства Испании Маргарита Роблес (Margarita Robles) назвала войну "глубоко незаконной и глубоко несправедливой". Ее слова: испанская земля и небо не станут помощью для конфликта, который начали в одностороннем порядке.

Традиционные правила НАТО здесь не работают. Раньше внутренние споры решали тихим воздержанием или небоевыми ролями. Испания же полностью закрыла небо. Это жесткое вето. Вывод: даже в самых старых альянсах поддержку теперь обговаривают под каждую операцию отдельно. Вашингтон больше не может считать, что подпись под 75-летним договором дает право летать над территорией союзника для миссии, которую тот считает нарушением глобальных норм.

Администрация Трампа ответила старыми инструментами: пригрозила Мадриду торговыми ограничениями и экономической местью. Но угрозы эти дадут, скорее всего, обратный эффект. Представляя спор как выбор между испанским суверенитетом и американской торговлей, Белый дом сам того не желая, подтверждает тот самый "постглобальный" образ мыслей, который хочет подавить. Если альянсы сводятся к сделкам, где поддержку вымогают через пошлины, то моральный и стратегический клей НАТО продолжит таять.

Позиция Испании важна. Это не просто отдельный бунт. Это отражение растущей тревоги в Европе. Причина — односторонний характер недавней внешней политики США. Великобритания пока остается надежным партнером. Но другие столицы смотрят на Мадрид с тревогой и тихим восхищением. Если Испания сохранит запрет и не разрушит оборонные отношения с США, то подаст пример другим средним державам. Они тоже могут начать географическое сопротивление.

Этот сдвиг не убивает НАТО. Но альянс более не универсален. Не в том смысле, как в XX веке. США понимают: их традиционные особые отношения становятся все более специальными и узкими. Союзники готовы сотрудничать по обороне Европы, но твердо отказываются от внерегиональных конфликтов без многостороннего мандата. Испания выполняет долг перед НАТО — помогает оборонять Турцию и Кипр. Но проводит жесткую линию у Гибралтарского пролива, когда речь заходит об Иране.

Главное здесь — сужение американского операционного пространства. Годами США имели глобальную инфраструктуру, которая держалась на политическом согласии не меньше, чем на бетоне и взлетных полосах. Согласие отзывают. Физическая карта мира сворачивается. Закрытие Испанией неба напоминает: в многополярном мире даже самой мощной армии нужно разрешение соседей на передвижение.

Теперь США должны действовать в новой среде. Союзники — не младшие партнеры, а независимые игроки. Нужна дипломатическая гибкость. В недавней американской стратегии ее не было.

Хватит угроз торговыми войнами. Вашингтону пора признать: цена лидерства изменилась. В постглобальную эпоху альянс силен настолько, насколько силен консенсус вокруг его миссий. Если США продолжат односторонний курс, то пусть не удивляются внезапному и законному закрытию неба над старейшими союзниками.