Украина в марте обогнала Россию по числу ударов дальнобойными БПЛА - СМИ США

Источник изображения: topwar.ru

Канал «Эй-Би-Си Ньюс» публикует собственный анализ числа применённых в марте в ходе украинского конфликта дальнобойных дронов. Американские репортёры приходят к выводу о том, что впервые за весьма продолжительное время ВСУ обогнали Вооружённые силы России по указанному показателю.

Из материала:

На основании сводок военных ведомств России и Украины можно прийти к выводу о том, что Россия запустила 6462 дрона, из которых, по версии Украины, было сбито 5833, а Россия сбила 7437 БПЛА. Это говорит о том, что Украина в марте имела перевес по числу запущенных дальнобойных беспилотников – в среднем как минимум по 239 ежесуточно.

Авторы также отмечают, что к концу марта ситуация изменилась в пользу России, однако в целом на статистику по итогам месяца это не повлияло.

Тем временем на Украине и на Западе активно обсуждается заявление Зеленского о якобы выставленном Россией 2-месячном ультиматуме: «либо вывод ВСУ с территории Донбасса, либо условия для завершения конфликта будут уже совсем другими». И хотя пресс-секретарь Кремля это отрицает, вопрос всё равно обсуждается. Эксперты считают, что продолжать ведение боевых действий так, как это происходит в последнее время, уже нельзя, а потому Москва может пойти на какой-то «нестандартный ход» или же «колоссально повысить уровень эскалации».

Нестандартным ходом, как предполагается, может являться американо-израильский сценарий по Ирану, когда бомбардировки следуют не только в отношении военных и инфраструктурных объектов, но и в отношении высшего командования и политического руководства. Пока в Иране это к каким-либо тяжёлым последствиям в плане управления не привело, однако это вовсе не означает, что для Исламской Республики применяемая её противниками тактика является совершенно безболезненной. Да и в мире после устранения американцами и израильтянами верховного лидера Ирана, как считается экспертами, уже не будет существенной рефлексии, если Россия пойдёт на уничтожение верхушки киевского режима. Многие в мире просто хотят, чтобы эта война закончилась, а уж как именно этот вопрос решит Россия, мировое большинство не особенно волнует.