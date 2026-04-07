США поставят карабины M4 ВС Боснии и Герцеговины, Ирака, Северной Македонии и Туниса

Автомат M4A1
Автомат M4A1.
ЦАМТО, 6 апреля. Минобороны США объявило о заключении с компанией Colt’s Manufacturing Co. LLC (шт.Коннектикут) контракта с фиксированной ценой и неопределенным объемом поставок (IDIQ) на производство карабинов M4/M4A1.

Как сообщается в пресс-релизе МО США от 1 апреля, общая номинальная стоимость контракта составляет 40,86 млн. долл. Поставки будут выполнены по программе Foreign Military Sales (FMS) для Вооруженных сил Боснии и Герцеговины, Ирака, Северной Македонии и Туниса.

Конкретные места выполнения и объемы поставок будут определяться для каждого отдельного заказа. Ориентировочная дата завершения программы – 31 марта 2031 года. Заказчиком выступает Командование по заключению контрактов Армии США.

Карабины M4/M4A1 стандарта NATO 5,56х45 мм являются штатным стрелковым оружием Вооруженных сил США и входят в номенклатуру поставок по линии FMS для союзных государств.

Ранее, по данным открытых источников, аналогичные контракты заключались с Colt в 2020 и 2022 годах для содействия партнерам по коалиции в стандартизации стрелкового вооружения под требования НАТО. Суммарное количество экспортированных карабинов данного типа превышает 1,2 млн. ед.

