Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)

Финляндия лучше всех союзников по НАТО готова к войне, пишет The Times. Призыв, бункеры, запасы и железная дисциплина — уроки для слабого звена альянса, который ждет удара от России. Тем временем главный союзник Европы ведет жесткую внешнюю политику, заставляя страны учиться выживать самостоятельно.

Чарли Паркер (Charlie Parker)

Александр Стубб убежден, что подход его страны к обороне может послужить уроком для Великобритании и НАТО

В ходе недавнего визита в Лондон у Александра Стубба был плотный график. Президент Финляндии встретился с королем, прочитал лекцию в Лондонской школе экономики, пробежался трусцой по Гайд-парку с премьер-министром Канады и в своей речи в Чатем-хаусе* заявил, что Брексит — "все равно что ампутация ноги без причины".

Стубб также позаботился о том, чтобы с пользой и удовольствием провести время с сэром Киром Стармером. После встречи с лидером лейбористов и президентом Зеленским на Даунинг-стрит, 10, он пообщался со Стармером наедине и отправился на футбол.

"Мы с Киром общаемся еженедельно, и в Лондоне нам выпала возможность провести не мало времени вместе: сначала с Зеленским, а затем с нашими супругами, наблюдая за победой „Арсенала“ над „Леверкузеном“, что было крайне приятно", — сказал президент в интервью The Times.

Но вопросы обсуждались гораздо более серьезные, чем игра в футбол. Помимо прочего, по словам Стубба, в беседах поднималась хваленая готовность Финляндии к войне.

Эта северная страна, чья граница с Россией по протяженности 1 340 километров, изо всех членов НАТО, пожалуй, лучше всех подготовлена к масштабному вооруженному конфликту с воинственным соседом.

Несмотря на скромное население в 5,5 миллионов человек, она может похвастаться одной из мощнейших армий в Европе. Почти шестая часть финнов проходит военную подготовку в рамках всеобщего призыва.

Финляндия также потратила десятилетия на строительство обширной сети ядерных бункеров под своими городами и поселками, где в случае нападения смогут укрыться 87% граждан.

Все, от школьников до руководителей компаний, готовы в любой момент перейти на полную боевую готовность, как только будет выявлена угроза.

Жизнь всей страны выстроена так, чтобы выжить в течение минимум трех дней без электричества, тепла, воды и продуктов питания. Жителям рекомендовано хранить у себя дома экстренный запас предметов первой необходимости — консервы, спички, таблетки йода, фонарики на батарейках и переносные печки. Часть граждан сможет воспользоваться более крупными общественными убежищами, вырытыми глубоко под оживленными городскими улицами.

Финские компании создают промышленные резервы и обязаны иметь план возобновления систем обеспечения в течение нескольких часов после вторжения.

Военные учения в Финляндии. 19 мая 2022 года. Источник: © AFP 2022 / ALESSANDRO RAMPAZZO

Подход страны к обороне, в которой задействовано всё общество без исключения, будет трудно повторить в других странах. Но ради собственной безопасности и безопасности всего региона Финляндия стремится к тому, чтобы союзники по НАТО усвоили ее уроки как можно быстрее.

Стубб беседовал с The Times в своей президентской резиденции через несколько дней после возвращения из Лондона. Он сказал: "Нет волшебной формулы, как это сделать... Мы можем лишь поделиться нашими лучшими наработками с Великобританией и остальными, но для их внедрения потребуется время".

Стойкость культивировалась в Финляндии со времен Второй мировой войны, когда, брошенная Великобританией и Францией, она в одиночку отразила советское вторжение. Во время Зимней войны и Войны-продолжения, длившихся с 1939 по 1945 год погибло почти 100 тысяч финнов — что в десять раз превышает потери США во Второй мировой, с поправкой на численность населения.

В последующие десятилетия и на протяжении всей холодной войны Финляндия крепила дух самостоятельности и развила поистине впечатляющие боевые навыки — особенно в области ведении боевых действий в Арктике. Этот ценный опыт в итоге стал достоянием НАТО. Стремясь к численному преимуществу с началом российской спецоперации на Украине, Финляндия влилась в военный альянс в 2023 году.

Стубб сказал: "Для финнов жизнестойкость проистекает из истории и опыта, отложившегося в голове у каждого".

"Чтобы переносить тяготы и лишения, надо понимать, ради чего это делается. Вот почему я всегда говорю, что войны воюют на поле боя, но выигрывают дома. Именно эти вопросы я обсуждаю с коллегами, включая Кира Стармера", — добавил он.

Президент считает, что воинская обязанность — это "сила", которая сплачивает население и готовит его к реалиям войны. Финны не ропщут против призыва, а видят в нем "опору общества".

Воинская служба обязательна для мужчин и добровольна для женщин, хотя ожидается, что в скором времени призыв в той или иной форме коснется и их.

Другие европейские страны также движутся в этом же направлении на фоне зреющей угрозы со стороны России и все более "неспокойных" отношений с Америкой, отметил Стубб.

Избранный президент Финляндии Александр Стубб. Источник: © AP Photo / Sergei Grits

Швеция вернула призыв в 2018 году, Латвия — в 2023 году, а Польша в прошлом году объявила о планах вызвать всех мужчин на военные сборы. Франция и Германия предпринимают осторожные шаги по запуску добровольной военной службы.

В Великобритании одно лишь упоминание о призыве разжигает споры. "Помню, когда я служил в 1988–89 годах, под занавес холодной войны, то думал: зачем я это делаю? — рассказывает Стубб. — Мой сын отслужил два года назад. Сегодня этот вопрос отпал сам собой".

Сегодня финны лидируют в Европе по готовности сражаться за родину с уровнем в 80%. Британцы значительно отстают с показателем в 35%.

Способна ли вообще Великобритания воевать — это другой вопрос. В прошлом месяце один генерал в отставке предупредил, что британская армия настолько истощена, что сможет захватить лишь городской рынок — и то если повезет. Действующий первый морской лорд заявил на этой неделе, что Королевский военно-морской флот не будет готов к войне до конца десятилетия.

Однако Стубб, бывший студент Лондонской школы экономики, который женат на британке и имеет детей с двойным гражданством, предупредил, что столица Великобритании сталкивается с теми же угрозами со стороны России, что и его собственная.

"В современной войне ударить по Лондону Москве ничуть не сложнее, чем по Хельсинки, — сказал он. — Даже с точки зрения времени, если речь идет о баллистических ракетах или беспилотниках".

Мировые события могут стремительно изменить отношение британской общественности к военной подготовке, предрек президент, поскольку на европейских союзников надвигается угроза "с двух фронтов": Ближнего Востока и Украины.

Еще один немаловажный фактор — ухудшение отношений с США. Президент Трамп пригрозил вывести Америку из НАТО, поскольку европейцы не поддержали его войну с Ираном.

"Это наверняка вызовет всплеск недовольства среди населения в целом, как в Великобритании, так и на континенте, — подытожил Стубб. — Добавьте к этому происходящее в Иране, и люди начнут понимать, что есть базовые ценности, в которые верят и которые хотят отстаивать".

* Внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ