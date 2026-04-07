Минобороны подготовило проект указа, уточняющий порядок экспорта ВиВТ, разработанных вне рамок ГОЗ

178
0
0
Минобороны РФ.
ЦАМТО, 6 апреля. Минобороны РФ подготовило проект указа президента РФ, направленный на уточнение порядка экспорта ВиВТ, инициативно разработанных организациями ОПК вне рамок ГОЗ.

Документ должен устранить правовую неопределенность в отношении образцов с экспортным потенциалом, не принимаемых на снабжение Вооруженных сил РФ, согласование которых ранее занимало до шести месяцев и более.

Проект указа "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" размещен на портале проектов нормативных правовых актов и подготовлен во исполнение поручения президента РФ от 25.05.25 о снятии избыточных ограничений в сфере военно-технического сотрудничества. Планируется корректировка блока действующих президентских актов, регламентирующих отнесение продукции к военному назначению, порядок ее допуска к внешнеторговому обороту и согласование раскрываемых иностранным заказчикам сведений о характеристиках.

Как отмечает в этой связи газета "Коммерсант", в документе конкретизируется правовой статус инициативных разработок – образцов вооружения и военной техники, создаваемых предприятиями ОПК за счет собственных средств, без участия государства и с прицелом на экспорт.

Ранее такие изделия формально подпадали под общий режим продукции военного назначения, однако отдельный специальный порядок их согласования отсутствовал, что де-факто относило их к "серой зоне" регулирования и затрудняло вывод на внешний рынок.

По действующему сейчас порядку отнесение продукции к военному назначению осуществляет Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, а экспертиза тактико-технических характеристик и иных параметров проводится Министерством обороны РФ. Для образцов, создаваемых по государственному оборонному заказу, механизм взаимодействия ведомств детализирован, тогда как в отношении инициативных разработок без госзаказчика он четко не прописан, что приводило к затяжным и неоднозначным процедурам согласования экспортных проектов.

Предлагаемые изменения закрепляют за Минобороны РФ дополнительные полномочия и фактически концентрируют в военном ведомстве ключевые этапы экспертизы инициативных образцов. Министерство будет согласовывать тактико-технические требования к таким изделиям, определять их отнесение к вооружению и военной технике, а также выдавать заключения по конструкторской, программной и эксплуатационной документации.

Отдельно в проекте уточняется порядок согласования сведений о характеристиках продукции, подлежащих раскрытию иностранным заказчикам. Предусматривается, что объем и детализация раскрываемых данных по инициативным разработкам также будут утверждаться с участием Минобороны РФ, в увязке с действующим режимом экспортного контроля и действующими перечнями товаров, в отношении которых применяются либо не применяются ограничения в области экспортного контроля.

В совокупности предлагаемые изменения вносятся в систему президентских актов, регулирующих военно-техническое сотрудничество, экспорт вооружения и продукции военного назначения, а также компетенцию федеральных органов исполнительной власти в этой сфере. В результате Минобороны РФ закрепляется в роли основного органа, отвечающего за профильную экспертизу инициативных разработок на всех ключевых этапах их допуска к внешнеторговому обороту.

Практическая номенклатура инициативных разработок, ориентированных преимущественно на экспорт, охватывает широкий спектр продукции – от беспилотных авиационных комплексов малой и средней дальности, бортовых оптико электронных систем разведки и целеуказания, средств защищенной связи и автоматизированных систем управления до специализированных роботизированных платформ, средств радиоэлектронной борьбы и компонентов высокоточного оружия. Значительная часть таких проектов реализуется вне госзаказа с прицелом на потребности вооруженных сил государств Азии, Ближнего Востока и Африки, где сохраняется устойчивый спрос на относительно недорогие и технологически адаптируемые решения.

По оценкам профильных центров, наиболее емким сегментом инициативных экспортных разработок являются беспилотные авиационные системы разведывательного и ударного назначения, включая легкие многороторные платформы, барражирующие боеприпасы и тактические БЛА самолетной схемы. В качестве перспективного направления называется также экспорт боеприпасов к БЛА, комплектов модернизации, средств наземного управления и сопутствующей инфраструктуры.

Сектора связи и радиоэлектронной борьбы представлены широким спектром изделий – от защищенных средств УКВ/КВ связи и тактических сетей передачи данных до средств радиоэлектронной разведки и помехоподавления для защиты войск и объектов. Существенная часть таких решений разрабатывается малыми частными компаниями и конструкторскими бюро, объединенными в профильные ассоциации разработчиков перспективных систем РЭР, РЭБ и связи, работающих под задачи, сформировавшиеся в ходе специальной военной операции.

Отдельный кластер инициативных экспортных проектов формируют программно аппаратные комплексы управления, анализ данных и моделирования обстановки – автоматизированные системы управления тактического звена, программные платформы для обработки воздушной и наземной обстановки, а также специализированное ПО для управления роями БЛА. Эти решения, как правило, разрабатываются в формате двойного назначения и могут адаптироваться под требования как военных, так и гражданских заказчиков, включая службы безопасности и чрезвычайного реагирования.

Согласно аналитическому докладу Центра беспилотных систем и технологий, подготовленному по итогам опроса более 300 организаций, около 86% молодых российских компаний, занятых в сфере военных и двойных технологий, планируют в перспективе выход на внешние рынки на фоне ожидаемого сокращения внутреннего спроса после завершения специальной военной операции. В качестве одного из ключевых ограничений представители отрасли указывали многоуровневые согласовательные процедуры, из-за которых оформление экспортных поставок занимало многие месяцы и требовало значительных административных ресурсов.

Дополнительно экспортный потенциал инициативных разработок поддерживается мерами государственной политики в области продвижения высокотехнологичной продукции, включая планируемую с 2026 года компенсацию части затрат производителей беспилотных авиационных систем при выходе на зарубежные рынки. Минпромторг РФ рассматривает беспилотные авиационные системы как одно из ключевых направлений российского экспорта в ближайшие два-три года, что напрямую увязывается с формированием более понятного и предсказуемого регуляторного режима.

  • 07.04 01:52
  • 1
Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)
  • 07.04 00:45
  • 1
Комментарий к "Идеальный самолёт не спасёт: Россия сыграла в другую игру"
  • 06.04 21:44
  • 15377
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.04 21:13
  • 984
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.04 19:44
  • 115
МС-21 готовится к первому полету
  • 06.04 14:56
  • 0
Комментарий к "Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ"
  • 06.04 13:55
  • 1
Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ
  • 06.04 13:45
  • 3
Сроки создания полностью российского спутника связи «сдвинулись»
  • 06.04 13:29
  • 1
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
  • 06.04 13:26
  • 1
«Уран», мы ломим: в России создан наземный дрон для штурмовиков
  • 06.04 13:12
  • 1
203-мм американские САУ M110A2 появились на вооружении украинской армии
  • 06.04 04:12
  • 1
Насколько US Navy (ВМФ) способен обеспечить победу американцев в современной войне?
  • 06.04 03:53
  • 1
Bloomberg узнало о сценарии разблокирования Ормузского пролива без участия США
  • 06.04 02:30
  • 1
Островной инстинкт: как развивается военное сотрудничество РФ и Индонезии
  • 05.04 22:24
  • 1
Комментарий к "Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)"