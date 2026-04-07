Военное обозрение

C-130J ВВС Индии с десантом сел на аэродром в Гималаях на высоте 5 тысяч метров

Источник изображения: topwar.ru

Самолет C-130J ВВС Индии с десантом спецназовцев на борту успешно сел на самый высокогорный аэродром в мире, расположенный в Гималаях на высоте более 5 тысяч метров. Индийские пилоты посадили машину на грунтовую взлетно-посадочную полосу Даулат Бег в Ладакхе неподалеку от китайской границы.

Об этом написал в своей соцсети пользователь из Индии Вивек Сингх.

Собственно, подобные взлеты и посадки на данной авиабазе высоко в горах ВВС Индии совершают далеко не впервые. Их опыт и подготовка несравнимы с теми, которыми обладают их американские коллеги, допустившие в Иране просто эпический провал во время своей спасательной операции.

Примечательно, что на борту индийского военно-транспортного самолета находились не просто какие-нибудь мешки с песком, а бойцы элитного подразделения спецназа «Гаруд». При этом посадка совершалась ночью. Этот эпизод являлся частью учений по отработке наступательных и поисково-спасательных операций индийских Вооруженных сил.

Источник изображения: topwar.ru

Автор поста отмечает, что подобная операция в реальных боевых условиях возможна только при полном превосходстве в воздухе над противником, а также при наличии соответствующей техники.

С профессиональными действиями индийских военных сильно контрастирует недавние события в Иране. Там американцы, спасая своего сбитого пилота истребителя F-15E, потеряли два самолета MC-130J и доставленные ими вертолеты MH-6М. Они сами уничтожили свою технику, чтобы она не досталась иранцам. Дело в том, что совершившие посадку в Иране американские самолеты не смогли затем взлететь якобы из-за грязи.

