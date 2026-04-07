Три летных образца Як-130М для проведения испытаний будут готовы до конца 2026 года

ЦАМТО, 6 апреля. Три летных образца учебно-боевого самолета Як-130М будут готовы к полетам до конца 2026 года, сообщил "РИА Новости" управляющий директор ПАО "Яковлев" (входит в ОАК, "Ростех") Василий Прутковский.

Ранее он сообщил, что первый опытный полет Як-130М состоится в июне этого года.

"Пока три самолета в производстве. Друг за другом с разницей в пару месяцев до конца года у нас будут готовы три летных экземпляра. Дальше будем проводить летные испытания", – сказал В.Прутковский.

Впервые прототип Як-130М был представлен на выставке "Армия-2024". Как сообщили тогда "РИА Новости" в пресс-службе ПАО "Яковлев", модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М получит комплекс управляемого вооружения, что позволит ему успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности в качестве легкого штурмовика.

Базовый Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков.