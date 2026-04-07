Администрация Трампа намерена в 2027 году увеличить военный бюджет до 1,5 трлн. долларов

ЦАМТО, 6 апреля. Администрация президента США Дональда Трампа 3 апреля направила в Конгресс запрос на финансирование национальной обороны в 2027 ф.г. в объеме 1,5 трлн. долл.

Как следует из бюджетного документа Белого дома, предлагаемый показатель превышает совокупный уровень оборонных расходов следующих за США десяти крупнейших стран мира. Общий бюджетный запрос складывается из двух компонентов: базовых дискреционных ассигнований в размере 1,15 трлн. долл., направляемых непосредственно в интересах Министерства обороны США, и 350 млрд. долл. в рамках процедуры бюджетного согласования.

Запрошенный совокупный объем на 48,7% превышает оборонные расходы 2026 ф.г, составившие 1,009 трлн долл.

Бюджетный запрос предусматривает выделение 65,8 млрд. долл. на строительство 18 боевых кораблей и 16 вспомогательных судов, а также пополнение запасов боеприпасов.

На реализацию программы "Золотой купол" (Golden Dome) – космического эшелона системы противоракетной обороны от гиперзвуковых угроз – запрошено 17,5 млрд. долл.

Дополнительные средства направляются на повышение денежного довольствия военнослужащих рядового и младшего офицерского состава на 5-7%, а также на строительство кораблей класса "Трамп" в рамках концепции "Золотого флота" (Golden Fleet).

Одновременно предложено сократить невоенную дискреционную составляющую бюджета на 73 млрд. долл. – с 733 до 660 млрд. долл. (-10%). Расходы на Министерство по делам ветеранов при этом увеличиваются на 8,7% – до 144,9 млрд. долл.

Согласно бюджетному документу, экономия достигается за счет сокращения или ликвидации программ, признанных администрацией "расточительными", а также перераспределения расходных полномочий на уровень штатов и муниципальных образований.

Динамика оборонных расходов

Для сравнения: оборонный бюджет США в 2020 ф.г. составлял 738 млрд. долл., в 2022 ф.г. – 782 млрд. долл., в 2024 ф.г. – 886 млрд. долл., в 2025 ф.г. – 895 млрд. долл., в 2026 ф.г. – 1,009 трлн. долл.

Предлагаемое увеличение расходов в абсолютном выражении не имеет прецедентов в послевоенной истории США: по оценке администрации, темпы наращивания бюджета превосходят показатели эпохи Рейгана и сопоставимы с динамикой накануне Второй мировой войны. Опубликованный 3 апреля документ является предварительным, полная версия бюджетного запроса запланирована к публикации 21 апреля.