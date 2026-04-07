Министерство обороны получит новые полномочия по экспорту вооружений, созданных вне госзаказа

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Дмитрия Сотака "Инициатива доказуема. Минобороны получит новые полномочия по экспорту вооружений, созданных вне госзаказа", Министерство обороны Российской Федерации подготовило проект президентского указа, который уточняет правила экспорта вооружений, инициативно разработанных предприятиями вне рамок государственного заказа. Документ призван устранить неопределенность, из-за которой проекты с экспортным потенциалом, не востребованные российской армией, ранее проходили согласования по полгода и дольше. Однако участие военного ведомства в этой процедуре фактически нивелирует заявленное упрощение, считает эксперт.

Один из серийных вариантов FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский" разработки НПЦ "Ушкуйник" (Великий Новгород) (с) НПЦ "Ушкуйник"

Проект указа "О внесении изменений в некоторые акты президента РФ" размещен на портале нормативных правовых актов. Он подготовлен во исполнение поручения главы государства от 25 мая 2025 года о снятии избыточных ограничений в сфере военно-технического сотрудничества.

Речь в документе идет об инициативных разработках - образцах вооружения и военной техники, которые предприятия оборонно-промышленного комплекса создают за собственные средства, без участия государства и с расчетом на экспорт. Их официальный статус до сих пор оставался размытым: формально они подпадали под действующие нормы, однако отдельного порядка согласования для таких проектов не было.

Согласно действующему порядку, функции между ведомствами в отношении подобной продукции были распределены следующим образом: отнесение продукции к военному назначению формально осуществляла Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, тогда как экспертизу тактико-технических характеристик и других параметров изделий производило Минобороны. Однако для разработок без государственного заказчика этот механизм не был детализирован, что приводило к затяжным и зачастую неоднозначным согласованиям.

Проект указа закрепляет за Минобороны новые полномочия, фактически концентрируя в этом ведомстве ключевые этапы экспертизы.

Министерство будет согласовывать тактико-технические требования к таким образцам, определять, относится ли продукция к вооружению и военной технике, а также давать аналогичные заключения по технической документации - от конструкторской до эксплуатационной. Отдельно в документе уточняется порядок согласования информации о характеристиках, которую можно раскрывать иностранным заказчикам.

Это не первая корректировка системы военно-технического сотрудничества за последние годы. С 2022 года российские власти последовательно упрощали отдельные процедуры, однако "инициативные" разработки, по сути, оставались в серой зоне. Эта проблема была особенно чувствительной для частных компаний, работающих вне гособоронзаказа, в том числе в сегменте беспилотных систем, связи и робототехники. Как отмечалось в прошлогоднем аналитическом докладе Центра беспилотных систем и технологий со ссылкой на опрос представителей более 300 компаний, около 86% таких предприятий рассчитывают в будущем выйти на внешние рынки на фоне ожидаемого снижения внутреннего спроса, которое участники отрасли напрямую связывали с перспективой завершения спецоперации на Украине (см. "Ъ" от 24 июня 2025 года). В качестве ключевого ограничения они называли многоуровневые согласования, из-за которых оформление экспортных поставок может занимать многие месяцы.

По оценке директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, сама логика предложенных изменений связана с попыткой выстроить более понятный механизм экспорта продукции, в том числе в сегменте беспилотных систем. Однако обязательное участие Минобороны в согласовании фактически нивелирует идею упрощения процедур, полагает эксперт. Речь, по его мнению, идет скорее о перераспределении функций внутри системы, чем о реальном снижении административных барьеров. Поэтому проектируемые изменения в указах президента господин Пухов расценивает как "шаг вперед, два шага назад".