Новые правила в законе о воинской обязанности: мужчинам требуется разрешение для длительного выезда из Германии (Berliner Zeitung, Германия)

BZ: немцам необходимо получать разрешение на выезд из Германии

В Германии вступил в силу новый закон для мужчин, пишет BZ. Раньше подобная мера использовалась лишь при "чрезвычайном положении", однако времена меняются, а из-за нестабильной ситуации в мире немцы уже начали напрягаться. Последствия нового закона будут "далеко идущими".

Марио Якоб (Mario Jacob)

С первого января 2026 года все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны получать разрешение в Центре карьеры вооруженных сил Германии, если хотят покинуть Германию более чем на три месяца, будь то семестр учебы за рубежом, работа или длительная поездка. Кроме того, это требование будет действовать постоянно и не будет зависеть от того, находится ли страна в чрезвычайном или военном положении. Изменение, внесенное в Закон о модернизации военной службы, вступило в силу почти незаметно. Ранее об этом писала газета Frankfurter Rundschau.

Речь идет о правках параграфа 2 Закона о воинской обязанности. Прежде положения параграфа 3, который устанавливает обязанность получать разрешение на длительное пребывание за границей, применялись лишь в двух исключительных ситуациях: при "чрезвычайном положении", когда Бундестаг или НАТО объявляют повышенную внешнюю угрозу, и при "военном положении", если территория Германии подвергается вооруженному нападению. С начала года правило действует и вне этих исключений, то есть в обычном режиме.

Представительница Федерального министерства обороны подтвердила агентству Ippen.Media новое требование получать разрешение в бундесвере. "Основание и главный замысел этой нормы — надежный и достоверный учет военнообязанных на случай необходимости, — пояснила она. — В чрезвычайной ситуации нужно понимать, кто находится за рубежом длительное время".

Министерство признает "далеко идущие" последствия, но подробностей пока не раскрывает

Одновременно в министерстве признали, что последствия новой нормы могут оказаться "далеко идущими". Сейчас там разрабатывают "уточняющие правила, касающиеся исключений из обязанности получать разрешение", в том числе чтобы "избежать лишней бюрократии". При этом представительница вооруженных сил попросила отнестись с пониманием к тому, что ведомство не может заранее раскрывать детали процесса проверки. Окончательно описать процедуру получения разрешения на выезд из страны, по ее словам, "пока невозможно".

Параграф 3 Закона о воинской обязанности предусматривает, что разрешения в принципе должны выдаваться, то есть отказ не предполагается. Однако подача заявления остается обязательной. Какие последствия грозят, если мужчина не оформит разрешение до выезда, в министерстве не уточнили.

Обязанность получать такое разрешение — часть более широкого пакета реформ. Федеральное правительство намерено увеличить численность бундесвера к 2035 году примерно с 184 тысяч до 255–270 тысяч военнослужащих. Для этого всем молодым людям, начиная с поколения 2008 года рождения, направят анкету, где, среди прочего, спросят о готовности к службе. Мужчины обязаны ответить, для женщин это добровольно, поскольку Основной закон предусматривает воинскую обязанность только для мужчин.

Сплошную медкомиссию хотят вводить позже

Собственно медосмотр планируют вводить постепенно. В 2026 году сначала обследуют тех, кто в анкете заявил о готовности служить. Сплошной медосмотр всех молодых мужчин должен последовать позже. Принцип добровольности, как подчеркивается, сохраняется: никого не будут принуждать к службе с оружием.

Для миллионов мужчин в Германии пока остается неясным, как именно новая обязанность получать разрешение на выезд из страны будет работать на практике и что произойдет, если человек просто не знает о таком требовании.