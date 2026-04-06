Трамп озабочен упадком Америки — но ускоряет его своей войной (Der Spiegel, Германия)

Spiegel: Трамп ускоряет упадок США войной против Ирана и не может это остановить

Трамп переоценил свои силы и теперь не знает, как положить конец бесцельной войне в Иране, пишет колумнист Spiegel. Он собственноручно уничтожает наследие США и ведет изнуренных американцев к упадку. Однако есть и те, кому этот конфликт на руку.

Матье фон Рор (Mathieu von Rohr)

Речь Дональда Трампа о войне с Ираном показала, что у президента нет плана выхода из конфликта. Этот кризис может изменить мир — но не так, как он обещал. Америка проигрывает, Китай выигрывает, а Европа платит по счетам.

Он выглядел уставшим. Когда в среду вечером Дональд Трамп выступил перед нацией, чтобы впервые объяснить своему народу, почему он втянул его в войну против Ирана, он говорил девятнадцать минут и не сказал ничего нового. Вместо этого: хвастовство, угрозы, преувеличения. Он заявил, что собирается бомбардировками отбросить иранцев в каменный век — замечательная стратегия для завоевания "сердец и умов" местного населения. Он уничтожит электростанции. Он закончит через две-три недели. У него все козыри на руках. Он победил.

Трамп вновь упомянул Венесуэлу как яркий пример для Ирана — похищение главы государства Николаса Мадуро. Однако тем самым он лишь продемонстрировал, насколько неверно он оценивал иранский режим с самого начала. В то же время он назвал Иран одной из самых могущественных стран мира. При этом даже до войны Иран был в лучшем случае средней державой.

То, что мы наблюдали, было полной противоположностью "ситуации под контролем". Это был образ человека, который ввязался в авантюру, конца которой он не видит.

Реальность такова: никакой смены режима, никакой капитуляции, даже переговоров нет. Война сделала режим не более прагматичным, а более радикальным. Вместо сдерживания иранской ядерной программы после войны может последовать ее расширение. И Иран, располагая гораздо меньшими ресурсами, показал, что может взять мировую экономику в заложники, контролируя Ормузский пролив. Трамп утверждает, что США эта проблема не касается. Пусть этим занимаются другие.

Глава Международного энергетического агентства называет последствия этой войны крупнейшей угрозой энергетической безопасности в истории мира — хуже нефтяных кризисов 70-х, хуже пандемии коронавируса, хуже российской военной операции на Украине. На Филиппинах уже ввели четырехдневную рабочую неделю. В Индии люди снова готовят еду на дровах.

Этой бесцельной войной американская империя сжигает не только свой политический капитал. Она буквально сжигает свои боеприпасы. Выпущено более 850 крылатых ракет Tomahawk — на пополнение арсенала уйдут годы. Хотя Америка увязла в конфликте на Украине и, по сути, хотела сосредоточиться на Тихоокеанском регионе, теперь она изнашивает свои вооруженные силы как раз на Ближнем Востоке. А ведь, как известно, Трамп обещал, что никогда больше не направит туда войска. Война против Ирана — это стратегическая катастрофа для США.

Империи редко гибнут от поражений. Они гибнут от переоценки своих сил — от веры в то, что военное превосходство само по себе означает власть. Рим — самый древний пример: его легионы оставались боеспособными до самого конца. Первыми пришли в упадок государственные институты. Британская империя продемонстрировала ту же самую картину, только в ускоренном темпе: в XIX веке Королевский флот превосходил любой другой флот, и тем не менее Лондон увяз в слишком многих войнах на слишком многих континентах. Каждую отдельную военную кампанию можно было выиграть. Однако вместе они поглощали капитал, на котором держалась империя: финансы, альянсы — и веру союзников в то, что Лондон знает, что делает.

Соединенные Штаты завоевали свое положение мировой державы не только на полях сражений. После 1945 года они создали систему, в которой другие страны участвовали добровольно: институты, альянсы, гегемония доллара, моральный авторитет. Политический капитал, накопленный поколениями. Трамп сейчас систематически его растрачивает.

В Европе госсекретарь Рубио пригрозил "пересмотреть" членство в НАТО после окончания войны — это наиболее яркое выражение сомнения в альянсе со стороны действующего госсекретаря США за всю его историю. Союзников, чьи базы Америка хочет использовать для войны, которую те не поддерживают, называют трусами. На Ближнем Востоке Трамп публично хвастался, что наследный принц Саудовской Аравии не ожидал, что ему придется "целовать ему зад". Такое обращение партнеры не станут терпеть долго.

Пока Вашингтон расходует свои боеприпасы и наносит ущерб альянсам, Пекину остается только ждать. Журнал The Economist поместил на обложке улыбающегося Си Цзиньпина, который смотрит на Трампа, и добавил фразу, приписываемую Наполеону: "Никогда не мешай врагу совершать ошибки". Си создал стратегические запасы нефти на несколько месяцев вперед, обеспечил надежность цепочек поставок и делает ставку на возобновляемые источники энергии. С начала войны три крупнейших китайских производителя аккумуляторов в совокупности выросли в цене на 70 миллиардов долларов. Америка Трампа, самое "консервативное" правительство западного мира, ускоряет энергетический переход войной с Ираном — в пользу Китая.

В основе трампизма лежит горькая ирония: он одержим идеей упадка Америки. И он его ускоряет.

А что дома? В своей речи Трамп заявляет, что Америка может позволить себе войны — но не уход за детьми, не Medicaid, не Medicare (Medicaid — программа, которая позволяет покрывать медицинские расходы для некоторых лиц с ограниченными доходами; Medicare — программа медицинского страхования для лиц от 65 лет и старше — прим. ИноСМИ). Кризис стоимости жизни был доминирующей темой в стране еще до войны. Теперь к этому добавляется рост цен на энергоносители. Люди, которые не могут позволить себе нормальную жизнь, рано или поздно предъявят счет. На промежуточных выборах в ноябре.

Трамп попросил американцев оценить войну в перспективе. Война во Вьетнаме длилась почти двадцать лет, в Ираке — почти девять. Его война идет всего лишь чуть больше месяца. Чтобы понять, что это значит, нужно прочитать это дважды: не беспокойтесь, есть гораздо более страшные войны, в которые я мог бы вас втянуть.

Президента, который заявляет своим измученным соотечественникам, что он еще не закончил причинять боль им и всему миру — при этом не имея ни малейшего представления о том, как положить конец этой боли, — нельзя назвать сильным лидером. Он — символ великой державы, которая забыла о том, для чего когда-то была создана.