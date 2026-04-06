Военное обозрение

Пекин модернизирует спутниковую систему BeiDou – альтернативу GPS

Пекин запускает модернизацию спутниковой системы BeiDou – альтернативы американскому GPS. Перед системой стоят две конкретные задачи: повысить качество глобального покрытия и усилить международное присутствие китайской системы.

Китай планирует постепенно вывести из эксплуатации часть устаревших спутников. Их заменят аппаратами третьего поколения – BDS-3. Именно они должны стать основой обновленной сети. Эти спутники обеспечивают более высокую точность, лучшую устойчивость сигнала и расширенные коммуникационные возможности.

После модернизации активная группировка BeiDou сократится с нынешних 50 до 37 аппаратов. На первый взгляд может показаться, что Пекин «урезает» систему. На деле все наоборот. Речь идет о переходе от избыточной и частично устаревшей конфигурации к более выверенной и эффективной орбитальной модели.

Основной упор будет сделан на спутники на околоземной орбите. Именно там работают и GPS, и европейская Galileo. Китай хочет, чтобы BeiDou воспринималась не как региональная азиатская система «для внутреннего пользования», а как полноценный глобальный стандарт.

Отдельно Пекин сохраняет и специфически китайскую особенность архитектуры. Часть спутников останется на наклонных геосинхронных орбитах, чтобы усиливать сигнал в сложных зонах и на высоких широтах. Еще несколько аппаратов будут работать на геостационарной орбите, закрывая приоритетные для Китая направления.

