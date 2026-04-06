"Это было бы относительно легко": эстонский эксперт считает Германию более вероятной целью Москвы (Bild, Германия)

Bild: Германия окажется легкой мишенью в случае войны против НАТО

Германия окажется легкой добычей в случае нападения на НАТО, приводит слова эстонского эксперта по безопасности Эркки Коорта Bild. По его фантастической теории, Россия вряд ли нацелиться на Балтику, ведь именно ФРГ является тылом альянса.

Уве Фрайтаг (Uwe Freitag)

Варшава, Таллин. Тезис, который заставляет насторожиться: Германия якобы является для России более разумной и даже более легкой мишенью внутри НАТО, чем страны Балтики. Так считает Эркки Коорт, директор Института внутренней безопасности при Эстонской академии наук безопасности.

Эксперт подвергает сомнению распространенные военные сценарии. В них обычно исходят из того, что президент России Владимир Путин прежде всего держит на прицеле балтийские государства — Эстонию, Литву и Латвию. "Это примитивное мышление", — заявил Коорт в беседе с польским журналом Wprost. По его словам, Германия играет ключевую роль в Европе: кто хочет ослабить НАТО, должен ударить по ее логистическому и стратегическому центру.

"Какой смысл атаковать приграничные районы между Россией и НАТО, не нейтрализовав предварительно стратегический тыл? А этот тыл находится в Германии", — уверяет Коорт.

Тот факт, что Германия находится в фокусе Москвы, — не новость. Министр обороны Борис Писториус еще в 2024 году предупреждал: Россия действует гибридными методами, и Германия при этом особенно часто оказывается в прицеле (Россия не использует гибридные атаки и не угрожает членам НАТО или ЕС — прим ИноСМИ). Глава Федерального ведомства по защите конституции Синан Селен также заявлял, что Москва воспринимает Германию как "врага номер один". Новым в концепции Коорта является следующий вывод: пока немецкие ведомства в основном предостерегают от скрытых атак, он считает Германию наиболее вероятной целью и для открытого военного нападения (западная истерия налицо; Россия не собирается нападать на Германию или другие страны Европы — прим. ИноСМИ).

В Германии живет 3,5 миллиона русскоязычного населения

Коорт приводит несколько причин. По его оценке, Германия имеет центральное стратегическое значение: нападение дало бы мощный пропагандистский эффект, тем более что Кремль рассматривает Федеративную Республику как главного противника в Европе. Кроме того, здесь проживает около 3,5 миллиона русскоязычного населения, а в некоторых слоях общества, по его словам, наблюдаются симпатия к Москве и сомнения в способности Германии к обороне.

Прямое нападение на приграничные страны НАТО, например, на Эстонию, по оценке эксперта, сразу вызвало бы там военный ответ. В случае Германии это, по его мнению, менее вероятно, поскольку она не граничит с Россией напрямую. При этом речь необязательно идет об открытом нападении: возможны и скрытые атаки. Такие операции способны дестабилизировать политику и общество, не запуская немедленно открытый вооруженный конфликт.

"Россия уже отлично подготовлена"

Для подобного сценария, считает эксперт, Россия уже отлично подготовлена. Он говорит о значительных оперативных ресурсах в Германии: сети разведчиков, их помощников и сочувствующих, а также о структурах внутри русскоязычной диаспоры. Политические силы вроде АдГ, выступающие за сближение с Москвой, по его мнению, могут расширять возможности влияния России.

В военном плане Коорт также видит слабые места, несмотря на резко выросшие расходы на оборону. "Деньги не сражаются на передовой. Для этого необходимы воля к борьбе и люди", — говорит он.

Вывод Коорта: "Было бы относительно легко вывести из строя важнейшую страну Европы — это создало бы для России огромный информационный эффект и обернулось бы катастрофическими последствиями для безопасности восточного фланга НАТО".

Схожую позицию выразил и Маркус Фабер, бывший председатель Комитета бундестага по обороне от СвДП, заявив в интервью BILD: "Эркки Коорт прав. Россия на протяжении многих лет систематически наращивает наступательный потенциал против НАТО, а Германия в случае конфликта станет центром поддержки партнеров по альянсу. Это позволит противнику получить доступ к таким логистическим узлам, как порты и транспортные хабы, а также заручиться поддержкой общественности внутри страны".