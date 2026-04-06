Sohu: Китай превзошел США в развитии авианосной отрасли

Продолжительный пожар на USS Gerald R. Ford ознаменовал конец лидерства США в авианосной отрасли, пишет автор блога Sohu. Весь мир стал свидетелем хрупкости американской военной машины. Однвременно с этим на первый план выходит Китай со своим авианосцем Фуцзянь.

Блог Sohu: "Наука об истории" (历史靠谱学).

Когда облако черного дыма висело над USS Gerald R. Ford более 30 часов, возник вопрос, может ли этот суперавианосец стоимостью 13 миллиардов долларов превратиться в металлолом из-за пожара? Был ли это просто инцидент или системный коллапс ВМС США? На фоне горящего авианосца резко выделяется китайский авианосец Фуцзянь.

Пожар на Gerald R. Ford не только нанес ущерб на миллиарды долларов, но и ударил по американской гегемонии. Он показал миру, насколько хрупка военная машина США, построенная без производственной базы, исключительно с опорой на доллар и самопиар. Инцидент обнажил устаревание американского авианосного флота и коррупцию в ВМС США.

Между тем развитие китайских авианосной отрасли является результатом планомерных усилий и сильной промышленной базы. В будущем океаны больше не будут контролироваться пустой риторикой и презентациями в PowerPoint. Черный дым над портом символизирует конец эпохи ВМС США. А золотой век китайских авианосцев только начинается.