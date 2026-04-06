Норвегия увеличит расходы на оборону на 10,5 млрд. долл. в рамках долгосрочного плана развития ВС страны

Демонстрация на испытательном полигоне головного предприятия германского отделения объединения KNDS (KNDS Deutschland) первых серийных танков новой модификации Leopard 2A8, изготовленных для вооруженных сил Германии и Норвегии, и первой изготовленной для германской армии 155-мм/52 самоходной гаубицы новой модификации PzH 2000 A4. Мюнхен, 19.11.2025.

ЦАМТО, 3 апреля. Правительство Норвегии объявило о решении выделить дополнительно 115 млрд. норвежских крон (около 10,5 млрд. долл.) в рамках действующего "Долгосрочного плана развития Вооруженных сил страны".

Согласно заявлению Кабинета министров, принятое решение призвано довести объем расходов на национальную оборону до 3,5% ВВП к 2035 году в соответствии с принятыми обязательствами перед НАТО.

Дополнительные ассигнования в объеме 115 млрд. норвежских крон будут выделены в период до 2036 года включительно, из которых 31 млрд. норвежских крон (около 2,8 млрд. долл.) предусмотрено выделить до 2030 года. Одновременно правительство приняло решение о продлении горизонта оборонного планирования с 2036 до 2040 года.

Как заявил премьер-министр Йонас Гар Стере, "принятые меры обусловлены ухудшением глобальной обстановки в сфере безопасности, поскольку с момента принятия Долгосрочного плана мир стал более нестабильным, а ситуация в области безопасности – более сложной. Мы предпринимаем шаги по корректировке плана в целях обеспечения более эффективного развития оборонительного потенциала страны в условиях усиливающейся неопределенности".

По словам премьера, дополнительным фактором, повлиявшим на пересмотр приоритетов, стал рост стоимости продукции военного назначения, а также уроки, извлеченные из опыта продолжающегося конфликта на Украине.