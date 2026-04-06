Войти
ИноСМИ

Россия проводит учения с использованием устрашающей межконтинентальной ракеты "Ярс" на фоне разногласий в НАТО (Daily Mail, Великобритания)

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс в рамках учений сил стратегического сдерживания Гром-2022 Минобороны РФ
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Во время учений в Сибири Россия задействовала ракеты "Ярс", пишет DM. Запад расценил это как "ужасающий" сигнал на фоне напряженности в отношениях между Россией и НАТО из-за конфликта на Украине. Однако и внутри альянса царит хаос: он вот-вот расколется надвое.

Имоджен Гарфинкел (Imogen Garfinkel)

Россия продемонстрировала на учениях ужасающую межконтинентальную баллистическую ракету, пока в НАТО царит разлад.

На жутких кадрах, опубликованных Минобороны России, видно, как ракетный комплекс движется по ночному заснеженному лесу: в темноте заметна массивная пусковая установка на колесах.

Во время учений в Сибири расчеты отрабатывали разные элементы подготовки, включая замаскированное перемещение подвижных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", способными нести ядерные боеголовки.

Также отрабатывались действия в ответ на условные атаки противника и отражение ударов с воздуха. О пусках ракет Минобороны не сообщало.

Россия регулярно проводит тренировки стратегических ракетных войск, проверяя их боеготовность. Учения также рассматриваются как сигнал Западу на фоне высокой напряженности в отношениях России и стран НАТО из-за конфликта на Украине.

Тем временем Дональд Трамп предупреждает, что он всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО. Во время недавних нападок на альянс он также назвал его "бумажным тигром".

В интервью газете The Telegraph Трамп заявил, что вопрос о выходе Америки из оборонного договора теперь "не подлежит пересмотру".

Он ответил: "Мне никогда не нравилась идея НАТО. Я всегда знал, что этот альянс — бумажный тигр, и Путин, кстати, тоже это знает".

Лидер британских консерваторов Кеми Баденок назвала угрозы Трампа "подарком" для России. В одном из самых резких на сегодняшний день критический замечаний в адрес президента США политик заявила, что "распри" внутри альянса могут пойти на пользу только Владимиру Путину.

Параллельно растет тревога из-за возможных последствий конфликта на Ближнем Востоке: Иран больше месяца фактически блокирует Ормузский пролив — ключевой маршрут, через который обычно проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Кроме того, Россия заявила, что установила полный контроль над территорией Луганской Народной Республики на бывшем востоке Украины.

Путин усилил давление на Зеленского, требуя, чтобы Украина вывела войска из оставшихся под контролем Киева районов Донецкой Народной Республики в обмен на прекращение "активной фазы" операции.

Также сообщается, что Путин дал своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову указание публично настаивать на капитуляции Украины.

"Зеленский уже сегодня должен принять решение, чтобы украинские войска вышли за пределы административных границ ДНР. Это уже говорилось неоднократно. И, по идее, Зеленский должен был еще вчера принять такое решение. Взять на себя ответственность и принять это нелегкое решение. Это позволило бы остановить горячую фазу этого конфликта и спасти множество жизней", — отметил Песков.

Комментарии читателей Daily Mail:

bayofglass

Что тут "ужасающего", если такое оружие есть у всех других ядерных держав? И пожалуйста, не заводите снова старую песню про "гиперзвук": любые межконтинентальные баллистические ракеты летают на гиперзвуковых скоростях.

SOYBOYS_DRAFT 4 WAR

НАТО ударило США в спину — теперь пусть разбираются с Путиным сами.

Bentley the Frenchie

Прощайте, Швеция, Финляндия, Польша, Дания, Англия, Германия, Франция... Берегите себя!

ed65

Эти ракеты будут запускаться с востока России, так что прощайте, США.

BeamHoneyAster

По Великобритании сначала, пожалуйста.

tonik-13

Российская ракета, значит, "ужасающе" и "авторитарно". А в "цивилизованном" Западе ракеты, выходит, прекрасные и демократичные...

Bbula91

Если они действительно начнут летать, нам всем конец, где бы мы ни были.

Tuckeropinions

Поджечь фитиль и отойти подальше.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Дания
Иран
Польша
Россия
США
Украина
Финляндия
Франция
Швеция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Военные учения
ГЗЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
