Андрей Белоусов провел переговоры с главами военных ведомств Узбекистана, Таджикистана и Узбекистана

Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Источник изображения: © Минобороны России

ЦАМТО, 3 апреля. "На полях" заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ министр обороны РФ Андрей Белоусов 2 апреля провел переговоры с министром обороны Узбекистана генерал-лейтенантом Шухратом Халмухамедовым.

"Россия и Узбекистан – стратегические партнеры и давние друзья", – заявил Андрей Белоусов.

Глава российского военного ведомства отметил, что сотрудничество двух стран в военной области является одним из ключевых факторов сохранения стабильности в Центральной Азии, и выразил готовность к расширению взаимодействия по интересующим узбекскую сторону направлениям.

В свою очередь, генерал-лейтенант Шухрат Халмухамедов поблагодарил Андрея Белоусова за теплый прием и высокий уровень организации заседания Совета министров обороны СНГ.

"Нам удалось обсудить актуальные вопросы международной повестки и развития сотрудничества в военной сфере", – добавил министр обороны Узбекистана.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Андрей Белоусов также провел переговоры с министром обороны Таджикистана генерал-полковником Эмомали Собирзода.

"Российско-таджикистанское сотрудничество в сфере обороны имеет стратегический характер и является важнейшим фактором сохранения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Мы тесно взаимодействуем в двустороннем формате, а также в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС", – сказал Андрей Белоусов.

Глава российского военного ведомства выразил уверенность, что сегодняшняя встреча позволит придать новый импульс взаимодействию России и Таджикистана в военной сфере.

В свою очередь, генерал-полковник Эмомали Собирзода поблагодарил Андрея Белоусова за условия, созданные для таджикистанской делегации, в рамках очередного заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ.

В тот же день Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Киргизии генерал-майором Русланом Мукамбетовым.

"С момента нашей последней встречи в мире произошли очень большие изменения, которые затронули все, без исключения, страны", – сказал Андрей Белоусов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия и Киргизия должны вместе выстраивать совместную работу, определять цели, силы и средства для их достижения.

"Сегодня предлагаю обсудить наши двусторонние вопросы, которые у нас есть", – подытожил министр обороны РФ.

В свою очередь, генерал-майор Руслан Мукамбетов поблагодарил Андрея Белоусова за традиционное гостеприимство в рамках очередного заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ, которое является, в свою очередь, надежной платформой для обсуждения актуальной повестки дня.

"Позвольте отметить, что мы удовлетворены интенсивностью развития военного сотрудничества с Российской Федерацией и признательны за проводимую работу, в рамках которой успешно реализуются совместные проекты на протяжении всего периода киргизско-российских взаимоотношений", – цитирует министра обороны Киргизии Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

