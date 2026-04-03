Российско-белорусский самолет «Освей» будет готов в ближайшие два года, опытный образец появится в 2026 году

Проект рассчитан на региональные перевозки, серийное производство планируют начать к концу десятилетия

Работы по созданию совместного самолета «Освей» должны завершиться в ближайшие два года, заявил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев.

Все необходимое для производства такого самолета есть. Мне, честно говоря, непонятно, почему сроки сдвигаются, поскольку прототипы были в Советском Союзе и в России на протяжении примерно 20 лет идут научно-технические проекты, разработки. Работы [над созданием самолета] идут. В ближайшие пару лет они должны завершиться. Там есть большой задел.

Самолёт рассчитан на 19 пассажиров и ориентирован на региональные маршруты. Опытный образец должен быть создан в Белоруссии в 2026 году на базе ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», о чем сообщили ранее представители Белоруссии.

Проект реализуется в рамках комплексной межведомственной программы сотрудничества с Россией в области авиастроения. По словам главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, все параметры самолета уже разработаны, и теперь ждут утверждения белорусской стороны для перехода к рабочей конструкторской документации.

Согласно планам развития авиаотрасли, к 2030 году планируется выпустить 158 единиц «Освей» (ЛМС-192), а также 105 самолетов ТВРС-44 «Ладога» и 139 самолетов «Байкал» (ЛМС-901).