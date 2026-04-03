«А может, он хитрый профессионал?» Что не так с речью Трампа о войне с Ираном

Полковник Ходаренок: Иран сдаваться не собирается, несмотря на слова Трампа

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации рассказал об ошеломляющих победах США в войне с Ираном. Он также заявил, что Соединенные Штаты близки к завершению ключевых задач военной операции против Тегерана. Несмотря на подобные заявления главы Белого дома, Тегеран явно не собирается сдаваться. Понять Трампа попытался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

США уже победили?

Президент США Дональд Трамп выступил 1 апреля с обращением к американской нации. Глава Белого дома заявил об ошеломляющих победах Вооруженных сил США на поле боя и пригрозил вогнать Иран в каменный век.

«Сегодня вечером, когда мы с вами беседуем, прошел всего месяц с тех пор, как вооруженные силы США начали операцию «Эпическая ярость» против Ирана, главного спонсора государственного терроризма в мире.

За последние четыре недели наши вооруженные силы одержали быстрые, решительные и ошеломляющие победы на поле боя. Победы, каких мало кому доводилось видеть прежде.

Сегодня военно-морской флот Ирана уничтожен. От военно-воздушных сил остались лишь обломки. Большинство лидеров, возглавлявших их террористический режим, мертвы. Их возможности запускать ракеты и беспилотники резко ограничены, а их оружие, заводы и ракетные установки разлетаются на куски. Их осталось наперечет», — сказал Трамп.

Несмотря на подобные заявления главы Белого дома, Иран сдаваться не собирается, продолжает оказывать сопротивление и наносит весьма болезненные удары по объектам на территории Израиля и монархий Персидского залива.

И складывается впечатление, что эффективных средств противоракетной обороны у США и Израиля против иранских баллистических ракет, оснащенных кассетными боевыми частями, а также маневрирующих на конечном участке траектории полета, просто нет.

А нужен ли Штатам пролив?

Трамп в обращении к американской нации еще раз повторил, что «США почти не завозят нефть через Ормузский пролив и не собираются в будущем... Она нам не нужна была раньше и не нужна сейчас».

Однако всего несколько дней назад (30 марта), глава Белого дома говорил совершенно другое: «Честно говоря, больше всего я хотел бы забрать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: «Зачем ты это делаешь?» Но они глупые люди».

Продолжая разговор об Ормузском проливе, Трамп сказал:

«Те страны, что получают нефть через Ормузский пролив, должны сами о нем позаботиться. Они должны его лелеять. Забрать себе и лелеять. Им это ничего не стоит. Мы поможем, но они должны взять на себя инициативу по защите нефти, от которой так отчаянно зависят».

То есть глава Белого дома призвал государства, которые зависят от поставок нефти через пролив: «Наберитесь смелости — причем нужно было сделать это раньше, нужно было сделать это вместе с нами, как мы просили. Отправляйтесь в пролив и просто заберите его, защитите и используйте сами. Иран практически уничтожен. Самое сложное уже сделано, так что будет легко».

С одной стороны, президент США в этом месте своего обращения к американской нации призывает европейские и азиатские страны (зависящие от поставок углеводородов через пролив) к морской операции по овладению проливной зоной (в том числе и морской десантной операции). Это означает по факту полномасштабное включение этих государств в войну с Ираном.

И практически тут же говорит: «Как бы то ни было, когда этот конфликт закончится, пролив откроется естественным образом. Он просто откроется сам собой».

Вот и попробуй сформулировать задачи перед объединенными военно-морскими силами (которые еще надо сформировать) на основе речи главы Белого дома.

Так проводить морскую десантную операцию или нет? Захватывать островные территории и участки побережья для овладения проливной зоны? Или не захватывать, а пролив откроется сам по себе?

Что США будут делать дальше?

Что касается вариантов завершения военных действий с Ираном, тут Трамп свои задачи формулирует следующим образом:

«Если сделка не будет заключена, ключевые цели у нас на мушке. Если сделка не состоится, мы нанесем мощнейший удар по всем их электростанциям — и, возможно, одновременно. У них нет зенитного оружия. Их радары уничтожены на 100%. Нашу военную силу невозможно остановить.

Ядерные объекты, которые мы уничтожили с помощью бомбардировщиков В-2, пострадали настолько, что даже приблизиться к ядерной пыли можно будет только через месяцы. И мы пристально следим за ними по спутниковому наблюдению. Если мы увидим, что они что-то предпримут, даже просто попытаются, мы снова дадим по ним сильный ракетный залп. У нас есть все козыри. У них их нет».

Неоднократно уже замечено, что Трамп просто с легкостью необыкновенной меняет стратегические установки на ведение военных действий, причем делает это порой по два раза в сутки.

Поневоле вспоминается фильм «Семнадцать мгновений весны»: «Все настолько глупо и непрофессионально, что работать практически совершенно невозможно. Невозможно понять логику непрофессионала. — А может, он хитрый профессионал?»

Представители экспертного сообщества и аналитики очень любят критиковать президента США за те ошибки и просчеты, которые, казалось, лежат на поверхности. А вполне реально, что тут гораздо более тонкая игра, понять которую станет возможно только со временем.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).