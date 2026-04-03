Деловая газета "Взгляд"

Экспорт вооружений Индии достиг 4,1 млрд долларов и побил рекорд

Флаг Индии
Флаг Индии.
Источник изображения: @ Reuters

Экспорт вооружений Индии установил новый исторический максимум в 2025-2026 финансовом году, достигнув 4,1 млрд долларов, сообщил министр обороны Раджнатх Сингх.

Как заявил Сингх, экспорт вооружений Индии достиг нового рекорда в 2025-2026 финансовом году, передает РИА "Новости".

По словам министра, объем экспорта составил 384,2 млрд рупий (4,1 млрд долларов ), что на 62,66% больше, чем в прошлом финансовом году.

Сингх также подчеркнул, что такой рост свидетельствует о растущем доверии мирового сообщества к индийским технологиям и производственным возможностям. Министр отметил, что 54,84% от общего объема экспорта обеспечили государственные оборонные предприятия, а оставшиеся 45,16% пришлись на частный сектор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил о становлении страны сверхдержавой и рекордном оборонном экспорте свыше 240 млрд рупий.

Раджнатх Сингх ранее сообщил о планах Индии расширить совместное с иностранными инвесторами производство вооружений и об экспорте военной техники почти в 100 стран мира.

Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил о планах России увеличить в 2026 году поставки военной продукции в Индию сверх уровней 2025 года.

