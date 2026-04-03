Трамп пригрозил лишить Украину оружия, если Европа не вступит в Ормузскую коалицию (Financial Times, Великобритания)

FT: Трамп лишит Украину оружия, если Европа не вступит в Ормузскую коалицию

США усиливают давление на союзников по НАТО, пишет FT. Вашингтон угрожает свернуть военную помощь Украине, если члены альянса не присоединятся к операции в Ормузском проливе. Трамп даже раздумывает пойти на крайние меры.

Лаура Дюбуа (Laura Dubois), Генри Фой (Henry Foy), Эми Маккиннон (Amy Mackinnon), Джордж Паркер (George Parker)

Высокопоставленный представитель НАТО призвал ключевых членов альянса помочь США разблокировать ключевую артерию.

Дональд Трамп пригрозил свернуть поставки оружия Украине, чтобы надавить на европейских союзников и заставить их присоединиться к "коалиции желающих", чтобы разблокировать Ормузский пролив, сообщают источники, осведомленные о ходе переговоров.

Иран фактически перекрыл пролив, через который обычно проходит пятая часть мирового экспорта нефти, после нападения США и Израиля на Исламскую республику в конце февраля.

В прошлом месяце президент США потребовал от военно-морских сил НАТО помочь ему расчистить узкую артерию, но получил от европейских столиц отказ. Ему сообщили, что это невозможно, покуда продолжаются боевые действия, а некоторые также отметили, что это "не наша война".

Трое чиновников, знакомых с ходом дискуссий, сообщили, что в ответ Трамп пригрозил прекратить поставки в рамках программы "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL). Эту инициативу НАТО по закупке оружия для Киева финансируют европейские страны.

В результате, по настоянию генерального секретаря НАТО Марка Рютте, группа стран, куда вошли ключевые члены североатлантического альянса Франция, Германия и Великобритания, 19 марта опубликовала поспешно согласованное заявление, где, помимо прочего, утверждалось: "Мы выражаем нашу готовность внести вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив".

Один из осведомленных чиновников сообщил: "Не кто иной, как Рютте настоял на совместном заявлении, потому что Трамп пригрозил в противном случае лишить поддержки программу PURL и Украину как таковую".

"Тогда было на скорую руку подготовлено заявление, и впоследствии к нему присоединились другие страны, потому что не было времени пригласить всех сразу", — пояснил он.

По словам двух официальных лиц, за два дня до публикации заявления Рютте провел ряд телефонных бесед с Трампом и госсекретарем США Марко Рубио.

По словам другого чиновника, в телефонном разговоре с Францией, Германией и Великобританией Рютте объяснил, что Трамп "чуть истерику не закатил" из-за отказа европейцев защитить Ормузский пролив.

Британские официальные лица уточнили, что Великобритания и США до 19 марта обсуждали варианты обеспечения безопасности пролива "на индивидуальной основе", но не отрицали, что Вашингтон пригрозил свернуть поддержку Украины, если страны НАТО не активизируются.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила: "Президент Трамп ясно выразил свое разочарование НАТО и другими союзниками и подчеркнул, что "США это припомнят"".

Трамп не раз досадовал из-за того, что европейские союзники не помогают США в войне с Ираном, но при этом сам же называл конфликт на Украине "европейской проблемой".

"Мы помогаем НАТО защититься, в том числе от России. Но они нам не помогают. Это возмутительно", — заявил он на заседании кабинета министров на прошлой неделе (Россия не представляет угрозы для стран НАТО — прим. ИноСМИ).

Ранее Трамп сообщил агентству Reuters, что в обращении к американской общественности в среду вечером он планирует заявить, что "безусловно" рассмотрит перспективу выхода из НАТО.

Официальный представитель НАТО заявил, что альянс не комментирует содержание телефонных разговоров Рютте с другими лидерами, и сослался на публичное заявление генерального секретаря от 19 марта.

На вопрос о гневе Трампа в адрес союзников по НАТО из-за Ормузского пролива Рютте ответил: "Не сомневаюсь, что союзники, как и всегда, сделают всё в поддержку наших общих интересов".

С момента публикации совместного заявления 19 марта его подписало еще больше стран.

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер в среду заявил, что на этой неделе проведет переговоры между 35 странами, подписавшими соглашение, о формировании коалиции для снятия блокады Ормузского пролива "после прекращения боевых действий".

Американо-израильские операции против Ирана обострили глобальную конкуренцию за ракеты-перехватчики Pac-3 для систем ПВО Patriot, которые прикрывают страны Персидского залива от иранских атак. Однако эти же системы служат важным звеном украинской обороны от российских ракет.

В пятницу Рубио заявил, что война на Ближнем Востоке не повлияла на военные поставки США в Украину через механизм PURL. "Пока что ничего перенаправлено не было", — заверил он.

Однако Рубио не исключил, что в будущем США всё же перебросят оружие, изначально предназначенное для Украины, для пополнения американских арсеналов, израсходованных в войне с Ираном.

"Если нам что-то понадобится для Америки, и это будет американского производства, мы оставим это в первую очередь себе", — заключил он.