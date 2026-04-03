"Я б в военные пошел": как автопроизводителей ЕС влечет к новой жизни в оборонке

Для европейских автопроизводителей настали трудные времена. Рынок наводнен машинами из Китая, которые активно конкурируют с французскими, немецкими и другими марками, а усилия по переводу автомобилей на электричество пока не принесли достойных плодов. В результате продажи падают, а заводы балансируют на грани закрытия. Но сдаться автопрому ЕС не дает европейский же военпром

Одним из наиболее пострадавших при текущих европейских реалиях предприятий стало принадлежащее немецкому автогиганту Volkswagen (VW) в немецком городе Оснабрюк.

По данным газеты The Financial Times (FT), сейчас там работает около 2,3 тыс. специалистов, которые занимаются выпуском кросс-кабриолетов T-Roc. Однако к середине 2027 года VW намерен прекратить производство этой модели, в связи с чем начали говорить о неминуемом закрытии всего предприятия.

В середине марта глава автопроизводителя Оливер Блуме сообщил журналистам, что со следующего года этот завод вообще перестанет выпускать автомобили марки VW. В том же месяце компания объявила о своих планах к 2030 году сократить штат всех своих предприятий в Германии на 50 тыс. рабочих мест. Под сокращение должны попасть в том числе заводы Audi и Porsche.

Около года назад, однако, с предложением выкупить ее проблемный завод к компании обратился немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Вместе с фирмой MAN он планировал наладить там производство бронированных кабин для военных грузовиков. В последних числах марта прошлого года совместная делегация MAN и Rheinmetall побывала на предприятии в Оснабрюке и "открыто обсудила" с представителями VW возможность дальнейшего сотрудничества по грузовикам, выпускаемым их совместным предприятием RMMV (Rheinmetall MAN Military Vehicles). Предметных заявлений по итогам переговоров так и не последовало, в связи с чем немецкая пресса, в том числе газета Handelsblatt, предположила, что сделка маловероятна.

Спустя почти год появлялись сведения о том, что идею запустить в Оснабрюке производство военных автомобилей в VW так и не оставили. Как написала тогда газета Neue Osnabrücker Zeitung, в условиях строгой секретности на базе моделей Amarok и Crafter завод по собственной инициативе разработал два опытных армейских транспортных средства, получивших названия MV.1 и MV.2.

Оба в феврале были представлены на специализированной выставке вооружений Enforce Tac 2026 в Нюрнберге, причем без логотипа VW и на стенде другой компании, занимающейся переоборудованием спецтранспорта. Никаких решений насчет этих изделий руководство автоконцерна так и не озвучило.

В конце марта FT со ссылкой на несколько осведомленных источников сообщила, что VW может переоборудовать свой проблемный завод в фабрику для производства компонентов к израильскому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) Iron Dome. Сделка по продаже предприятия в Оснабрюке Rheinmetall, с их слов, в конце концов зашла в тупик, в середине марта оборонный гигант сам отозвал свое предложение, и VW начала искать другие варианты дальнейших действий.

ЗРК Iron Dome

Переговоры относительно Iron Dome якобы ведутся с производителем ЗРК, компанией Rafael Advanced Defence Systems. Речь шла об изготовлении вспомогательной техники и оборудования для израильских ЗРК, включая транспортные тягачи, пусковые установки и электрогенераторы.

Зенитные управляемые ракеты Tamir, применяемые Iron Dome, согласно источникам FT, в Оснабрюке выпускать не планируется. Отмечалось, что Rafael рассматривает для этого другую производственную мощность — также на территории Германии. Что касается рабочих мест на заводе, то, как сказал один из источников FT, текущая цель — "сохранить всех, а может быть, даже нанять еще".

Другие подробности не приводились. Как сказали собеседники FT, никаких соглашений с Rafael пока также нет. Если оно и будет заключено, то производство компонентов Iron Dome там может начаться через 12–18 месяцев после этого.

Однако финальное слово насчет того, перепрофилируют ли предприятие, в любом случае будет за рабочим советом — представительским органом, члены которого избираются из числа сотрудников предприятия. Жители Оснабрюка, как сообщило 26 марта агентство Anadolu, почти сразу выразили свой протест, наклеив знак вопроса на табличку при въезде в город, которая гласит: "Оснабрюк — город мира".

По немецкой модели

Как написал еженедельник Defense News, VW стала не единственным автопроизводителем, который за последнее время решил разнообразить сферу своей деятельности за счет выпуска военной или околовоенной продукции, переоборудовав соответствующим образом свои заводы и переобучив рабочих.

Тот же Rheinmetall, напомнило издание, решился на такой шаг еще в феврале прошлого года. Тогда компания заявила, что два ее завода в Берлине и Нойсе, где до этого выпускались автозапчасти, перейдут на военное производство.

Примеру Германии уже следуют французская Turgis & Gaillard и испанская Santa Bárbara Sistemas (SBS, принадлежит General Dynamics European Land Systems, GDELS). Французская фирма ранее договорилась с автопроизводителем Renault о том, чтобы переоборудовать два его завода под выпуск дальнобойных дронов-камикадзе.

Что касается SBS, то, согласно порталу Infodefensa.com, компания находится в процессе переговоров с национальными автопроизводителями с целью привлечь их к производству военной продукции в порядке "индустриальной помощи". За счет гражданских автопроизводителей, как считают там, можно не только нарастить производственные мощности оборонного сектора, но и обеспечить синергию между двумя областями промышленности. В качестве примера компания привела опыт перевода "на военные рельсы" старого завода Opel в немецком Кайзерслаутерне. С недавних пор он выпускает вспомогательную технику, которая в ходу у всех стран НАТО.

Бывшее предприятие Opel теперь также принадлежит GDELS. Отмечено, что на его переориентирование у холдинга ушло меньше года. В результате, как указали в Infodefensa.com, уже увеличились мощности по производству понтонных переправ, а в ближайшие месяцы там планируют наладить сборку бронетехники.

Переориентация завода полностью должна завершиться в течение четырех лет. Планируется, что к 2029 году на нем будет создано около 1 тыс. постоянных рабочих мест. "Эта модель развития сектора оборонной промышленности уже дает ощутимые результаты, и ее можно было бы реализовать в Испании, чей автомобильный сектор обладает огромным потенциалом, дающим стране 10% от ее ВВП, — заявили в SBS. — Однако в настоящее время он демонстрирует уровни производства, которых мы не видели последние 10 лет, и уже рискует сдать свои позиции". "В этом контексте переход на производство сухопутной военной техники — это вопрос, имеющий абсолютно стратегический характер, если речь идет о поддержании и улучшении трудоустройства и гарантиях промышленного развития, — добавили в компании. — Такая ситуация наблюдается как в автомобильном секторе, так и во вспомогательной отрасли".

По мнению генерального директора SBS Алехандро Пахе, нет необходимости строить все заново, а нужно максимально задействовать существующие мощности и те, что обладают потенциалом, "чтобы ускорить реализацию программ, которые действуют сейчас и которые неизбежно будут запущены в будущем". "Модель существует, она работает, и это документально подтверждено", — констатировал он.

Пахе также добавил, что уже многие компании, выступающие субподрядчиками при автопроизводителях, сотрудничают с SBS. Следующим шагом, по его словам, будет вовлечь в эту работу сам автомобильный сектор, "но для этого компании военно-промышленного комплекса должны направлять и ориентировать" их, "поскольку производство автотехники военного назначения отличается от реалий, которые существуют в секторе [гражданского] автомобилестроения".

Пролетарии, объединяйтесь!

В середине марта интерес к совместной работе друг с другом уже продемонстрировали испанский оборонный холдинг Indra и производитель автомобилей SEAT. Как заявили управляющий директор Indra Хосе-Висенте де лос Мосос и глава SEAT Маркус Гаупт, подписание меморандума о взаимопонимании, закладывающего основы партнерства, обсуждалось на состоявшейся тогда встрече с участием топ-менеджеров обеих фирм.

В самой SEAT подтвердили факт переговоров с Indra, однако официально пока отрицают факт обсуждения соглашения с холдингом.

Считается, что SEAT мог бы участвовать в выпуске легких бронеавтомобилей, которые предлагается разработать на базе одной из существующих моделей этой компании. Более того, как сообщило издание Cinco Días, речь идет о производстве около 5 тыс. автомобилей военного назначения на заводе в муниципалитете Марторель в Каталонии, который изначально принадлежал VW.

Причем к этой работе можно было бы привлечь и каталонские компании, в частности Ficosa. По данным Infodefensa.com, не так давно она заключила с Indra контракт на поставку ей оптроники для оборудования боевых бронированных машин Dragón и VAC.

Ficosa при этом сотрудничает и с производителями гражданских автомобилей, поставляя им системы панорамного обзора, навигационное программное обеспечение и т.д. Что касается Indra, а точнее, ее нового подразделения Indra Land Vehicles, которое намерено прочно обосноваться на рынке бронетехники, то в рамках своей стратегии по налаживанию связей с испанской промышленностью эта компания уже обращалась с предложением к местному подразделению концерна Nissan.

Аппетиты растут

Между тем объемы закупаемых странами ЕС броневиков, грузовиков и прочей колесной техники растут. В одной только Испании в течение четырех лет намерены заказать почти 2,3 тыс. военных транспортных автомобилей различных категорий на сумму более €1 млрд.

На столь крупный контракт по тендеру Сухопутных войск (СВ) королевства уже претендуют шесть автопроизводителей, в числе которых шведская Scania, французско-шведская Renault Trucks (принадлежит шведской Volvo), турецкая BMC Otomotiv, Iveco Defence Vehicles España и др. Причем, как следовало из конкурсной документации, опубликованной в официальных источниках, перечень претендентов может быть неокончательным.

Две компании — испанская Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) и немецкая Daimler Trucks — также заявлялись на конкурс, но пока не были допущены к участию из-за неверно оформленных документов.

Новую транспортную технику войска намерены приобретать партиями. В рамках первой, базовая стоимость которой оценивается в €31 млн, предполагается закупить 29 восьмиколесных тягачей грузоподъемностью в 15 т для морской пехоты.

Вторая партия, оцениваемая уже в €864,7 млн, должна включать 1 051 четырехколесный автомобиль с грузоподъемностью 4 т, 797 шестиколесных 10-тонных грузовиков, 353 15-тонных восьмиколесных грузовика, 74 тягача, способных перемещать груз до 100 т, а также автоприцепы к ним: 36 — на 70 т и 38 — на 100 т. Вся эта техника — для обновления парка грузовой автотехники СВ страны.

Такое большое количество претендентов в тендере, как пояснили в Infodefensa.com, объясняется тем, что командование СВ Испании хотело бы изучить как можно больше различных вариантов предлагаемой продукции, чтобы отобрать оптимальные для выполнения всего спектра задач. Отбор, как ожидается, будет осуществлен в этом году.

Портал напомнил, что в мае прошлого года командование тылового обеспечения СВ королевства уже заключило контракт стоимостью €191 млн с Renault Trucks. Компании поручили поставку в течение четырех ближайших лет тяжелых грузовиков для служб снабжения. Первые 50 из них заказчик получил в конце прошлого года.

Очередной испанский тендер — яркая демонстрация того, что все больше гражданских предприятий Европы стремится переориентировать свою деятельность на военное производство. Помимо этого, он свидетельствует о том, что давно известные оборонные фирмы — такие, как Indra и EM&E — активно работают над расширением сферы своей деятельности.

Последние еще недавно не занимались выпуском автомобилей военного назначения. А Indra накануне объявления тендера заключила меморандум о взаимопонимании с Rheinmetall, который направлен в том числе на открытие к концу текущего года нового совместного предприятия в Испании для обеспечения исполнения возможного заказа национальных СВ.

Константин Алыш