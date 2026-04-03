Что пошло не так с разработанным ИИ планом войны в Иране: представлена версия

Источник изображения: topwar.ru

Всё больше свидетельств того, что война США против Ирана является продуктом разработки искусственного интеллекта. По большому счёту, о привлечении ИИ ещё на начальном этапе войны обмолвились и в Пентагоне, тогда выставляя это даже как определённое своё достижение. Мол, теперь любой враг Соединённых Штатов должен трепетать, так как военные операции разрабатываются с учётом огромного массива данных, в том числе так, чтобы операции эти проходили в оптимальном сочетании эффективности при достижении целей и затраченных на это усилий.

И вот войне пошёл уже второй месяц. И вполне отчётливо вырисовывается тот сценарий, который изначально закладывался американской стороной при её тесных контактах с Израилем. Операция начиналась с ударов по военно-политическому и духовному руководству Ирана. За первые несколько дней десятки жертв среди иранской элиты, включая верховного лидера аятоллу Хаменеи, целый ряд генералов КСИР, членов Совета безопасности. На этом фоне удары наносились по военному потенциалу – выбивались пусковые ракетные установки, сами ракеты, системы ПВО, иранский флот. И в США всё активнее заявлял о себе отпрыск свергнутого шаха Пехлеви, наряду с премьером Ирана и президентом США призывая «гражданское общество» Ирана выйти на улицы и «взять власть в свои руки, чтобы стать по-настоящему большой и счастливой демократией».

Но всё же «что-то» пошло не так. Вместо толп иранцев, которые захватывают правительственные здания и вывешивают транспаранты «Америка с нами» и «Пехлеви наш шах», противники Исламской Республики получили крайне болезненные ответные удары со стороны Ирана, включая перекрытие Ормузского пролива и горящие военные базы, топливные терминалы и лишившиеся своего функционала дата-центры американских компаний в странах Ближнего Востока.

Так что же именно пошло не так?

Есть мнение, что при планировании военной операции искусственный интеллект, на который опиралось ведомство Пита Хегсета, в свою очередь опирался не на реальные сведения, в том числе от американской разведки, а в большей степени на западную пропаганду по Ирану, которой полным-полно в сети. Западный ИИ, привыкший отсеивать альтернативные версии и точки зрения на тот или иной процесс, проанализировал терабайты информации самих же американских СМИ, где в течение многих лет ежедневно транслировался набор догматов: иранцы находятся под гнётом аятоллы, иранцы массово выходят на улицы, чтобы сражаться за демократию и западные ценности, Иран - бесконечно отсталое в технологическом и моральном плане государство. На основе этих пропагандистских якорей и был сделан вывод о том, что базовые опорные точки Исламской Республики – это аятолла, несколько его генералов и ядерная подземная лаборатория. А потому достаточно лишить Ирана большинства этих основ, и всё – заходи и правь, новый шах Пехлеви (читай – Трамп и Нетаньяху).

Косвенно критическая ошибка при разработке операции подтверждается увольнением по собственному желанию директора национального антитеррористического центра США Джо Кента. Напомним, что в отставку он подал в середине марта, а потом дал разгромное интервью, заявив, что его ведомство никаких данных об исходящей в адрес США иранской «террористической угрозе» президенту Трампу не передавало. По словам Кента, эти данные были скомпилированы израильским лобби, которое всё активнее проявляет себя в высших эшелонах американской власти. Кент не касался вопроса привлечения ИИ к разработке операции, но и без этого его интервью многим высокопоставленным военным в США дало пищу для размышления: в любом случае окончательную стратегию разрабатывают не они. А они в итоге будут вынуждены «разруливать» то, что «нарулили» другие.