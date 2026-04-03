"Украинские военные проявили большую тактическую изобретательность", чем западные инструкторы, — отмечает офицер британской армии, указывая на их тактику организации засад (Business Insider, Германия)

BI: солдаты ВСУ практичнее военнослужащих НАТО

Солдаты ВСУ часто проявляют тактическую изобретательность, утверждает британский офицер в комментарии для Business Insider. Майор Магуйар также отмечает, что украинские военные лучше приспособлены к боевым действиям, чем военнослужащие стран НАТО.

"Украинские военные проявили большую тактическую изобретательность", чем западные инструкторы, — отмечает офицер британской армии, указывая на их тактику организации засад

Шинейд Бейкер (Sinéad Baker)

Украинские солдаты часто проявляли гораздо большую тактическую изобретательность, чем их западные инструкторы, заявил бывший инструктор из вооруженных сил Великобритании, отметив тактику украинцев при организации засад.

Великобритания возглавляет программу подготовки украинских солдат с участием представителей разных стран, в рамках которой украинские военные знакомятся с передовым опытом армий западных стран. В то же время Украина делится своим боевым опытом, приобретенным ценой больших жертв. Войска Киева произвели впечатление на инструкторов и даже научили их чему-то новому.

Украинцы "обладают гораздо большей тактической изобретательностью, чем мы", — сказал Business Insider майор Магуайр, офицер армии Великобритании, который помогал руководить обучением. Он согласился дать интервью при условии, что будут указаны только его звание и фамилия.

Это не значит, что у британских военных нет воображения. В силу необходимости украинские солдаты готовы идти на больший риск и мыслить нестандартно, в то время как британские военные в основном "мыслят по учебникам", больше ориентируясь на правила, отметил он.

Магуайр убедился в этом на собственном опыте во время планирования засады. Он рассказал, что был "зациклен на доктринальном подходе к засадам", который предусматривает наличие ударной группы и отрядов, призванных перекрыть пути отступления или подхода подкрепления.

Украинские солдаты, с которыми он работал, "разбежались и планировали операцию в течение шести часов". Затем они "представили самый блестящий с тактической точки зрения план, который я только мог себе представить". Они использовали местность так, как он даже не предполагал. По словам офицера, они были "гораздо более гибкими и не придерживались доктрин так строго".

Магуайр отметил, что украинский офицерский корпус "менее подвержен идеологической обработке, чем наш". Он описал офицеров ВСУ как гражданских, которые взялись за оружие, "и они не так сильно ограничены военными нормами".

Украинские солдаты действуют по-другому

Он сказал, что украинские солдаты не так привязаны к устоявшейся доктрине. Напротив, "они гораздо охотнее идут на тактический риск, и, как следствие, проявляют большую изобретательность. Не все, но лучшие из них точно способны на это и действуют соответственно".

Украинцы, поделился Магуайр, "чувствовали себя гораздо более комфортно, принимая на себя риски, на которые мы, британцы, не пошли бы, опасаясь мер контроля. Я думаю, что это продиктовано необходимостью. Они просто понимают это. У них есть своя цель".

Великобритания, в некоторой степени, ограничена тем, что все еще находится в режиме обучения.

Тем не менее, ситуация меняется. Магуайр сказал, что до начала полномасштабной военной операции России в 2022 году менталитет британский военных был больше ориентирован на "тактическую безопасность".

"Украинский менталитет совершенно иной", — сказал он.

Теперь же мышление британской армии меняется. Однако ключевой вопрос заключается в том, происходит ли это достаточно быстро. Магуайр в этом не уверен. Но одно из основных изменений, которое он наблюдает, — это то, что солдаты приступают к службе с более четким пониманием того, что они могут погибнуть, выполняя свой долг.

Уроки Украины

Магуайр возглавлял подгруппу, которая обучала украинских солдат, уже имевших опыт боевых действий. Обучение проводилось в рамках операции Interflex, возглавляемой Великобританией при поддержке 13 стран-партнеров, включая Канаду, Австралию и Данию.

В рамках этой программы обучаются также украинские новобранцы, которые еще не участвовали в боевых действиях; в целом в рамках программы подготовку прошли более 62 тысяч украинцев.

Эти солдаты обладают опытом, которого нет у обучающих их западных военных. Великобритания и ее союзники не участвовали в крупномасштабных военных конфликтах уже несколько десятилетий и изучают опыт Украины, чтобы адаптироваться.

Магуайр сказал, что обучение военных, которые уже имели опыт, пугало западных инструкторов, но все же обмен знаниями, который оказался ценным для обеих сторон, произошел.

Великобритания извлекла множество уроков как из наблюдения за боевыми действиями, так и из поддержки Украины, особенно в таких областях, как ведение боев с применением дронов. Британские подразделения активно внедряют тактику ведения боевых действий с использованием небольших БПЛА, которой они научились, наблюдая за ходом конфликта. Этот обмен был поучительным и в других отношениях.

Магуайр отметил, что инструкторов поначалу удивляла медлительность действий украинцев в бою. То, что сначала воспринималось как некоторая вялость, было признано тактически обоснованным на поле боя, усеянном ловушками.

Он сказал, что украинцы обладают "более глубоким представлением о том, что нужно для победы, — непоколебимой решимостью".