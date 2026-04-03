Дональд Трамп пригрозил выйти из НАТО. Генерал Козей о европеизации (Polsat TV, Польша)

Генерал Козей: решением вопроса НАТО должна стать его европеизация

Трамп заявил, что серьезно рассматривает выход США из НАТО. Европейцы должны ответить на этот вызов, заявил в эфире Polsat TV генерал Станислав Козей. Решением должен стать новый план для Европы, а точнее европеизация НАТО, считает военный.

Марчин Бонецкий (Marcin Boniecki)

Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО. Президент США очень зол на союзников, которые не поддержали его нападение на Иран. В разговоре с The Telegraph Трамп не стеснялся в выражениях и назвал альянс "бумажным тигром". При этом он добавил, что никогда не питал иллюзий по поводу НАТО и всегда знал о его слабости, о чем, впрочем, прекрасно знает и Владимир Путин.

Эти слова прокомментировал генерал Станислав Козей (Stanisław Koziej), который считает, что у этой медали две стороны. "На эту проблему присутствия США в НАТО нужно смотреть с двух точек зрения. Во-первых, понятно, что Дональд Трамп нервничает из-за того, что затея с этой войной в Иране получается у него не очень. Второй контекст — это реальная стратегия США, которая прямо говорит о сокращении участия США в Европе и о том, что европейские страны должны взять на себя ответственность за конвенциональную оборону", — отметил генерал.

По мнению военного эксперта, нам нельзя сидеть, сложа руки, потому что тема присутствия американцев в альянсе сейчас имеет крайне серьезное значение. Решением должен стать новый план для Европы. "Мы, европейцы, должны ответить на этот вызов, и ответом на него должна стать европеизация НАТО, то есть такое его изменение, чтобы, в соответствии с волей американцев, действительно взять на себя ответственность за защиту Европы, не рассчитывая в этом на Вашингтон", — пояснил Станислав Козей.

Генерал также уточнил, что именно он имеет в виду. По его словам, "европеизация — это приобретение европейскими государствами серьезного стратегического потенциала, который перейдет к ним от американцев". "Во-вторых, это внесение некоторых изменений в организацию системы оперативного командования НАТО таким образом, чтобы в ситуации, если США не заинтересованы в участии в операциях НАТО, эта система в случае войны могла бы командовать европейскими войсками", — сказал эксперт в эфире Polsat TV.

Во всей этой ситуации ключевую роль должна сыграть Варшава. "Польша, которая особенно заинтересована в выживании альянса в этой основной ее роли, возможно, должна инициировать в НАТО необходимость срочных консультаций в соответствии со статьей 3", — предположил генерал.

Военный также добавил, что нашей стране хорошо бы подготовить конкретную концепцию плана европеизации к июльскому саммиту в Анкаре. "Мы должны переждать этот период особой тревожности Дональда Трампа и спокойно и по-деловому поговорить о том, как мы можем взять на себя ответственность за оборону", — подытожил Станислав Козей.