ЦАМТО

Boeing и Минобороны США заключили рамочное соглашение об утроении производства ГСН для ЗУР PAC-3

Зенитная управляемая ракета Lockheed Martin Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE)
ЦАМТО, 2 апреля. Компания Boeing и Минобороны США подписали 7-летнее рамочное соглашение о расширении производства головок самонаведения (ГСН) зенитных управляемых ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3).

Как сообщила пресс-служба Boeing, соглашение предусматривает утроение годового объема выпуска ГСН в целях удовлетворения растущего глобального спроса на средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Рамочное соглашение охватывает производственный цикл в семь лет и создает условия для заключения многолетнего контракта, переговоры по которому стороны планируют завершить в течение 2026 года.

Сторонами соглашения выступают Boeing как производитель ГСН, Министерство обороны США и компания Lockheed Martin. Документ предусматривает механизм безденежных инвестиций по всей производственной цепочке добавленной стоимости Boeing. Соглашение разработано в соответствии со стратегией МО США Acquisition Transformation Strategy, направленной на ускорение поставок сложных систем вооружения и укрепление оборонно-промышленного потенциала страны.

Согласно заявлению Boeing, компания инвестировала свыше 200 млн. долл. с 2024 года в расширение производственных мощностей на заводе в Хантсвилле (шт.Алабама). В рамках этих вложений возведен новый производственный корпус площадью около 3252 кв. м. По данным пресс-службы компании, в 2025 году объем поставок ГСН был увеличен более чем на 30% по сравнению с предшествующим периодом. Реализация нового соглашения предполагает дальнейшее расширение штата высококвалифицированных специалистов на предприятии в Хантсвилле.

По данным The Guardian, по состоянию на июль 2025 года запасы перехватчиков PAC-3 в распоряжении армии США составляли не более 25% от объема, предусмотренного оперативными планами Пентагона. Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований (CSIS), армия США скорректировала плановый показатель закупок PAC-3 MSE с 3376 до 13773 ед. – более чем в четыре раза.

В 2025 году Lockheed Martin произвела более 600 перехватчиков PAC-3 MSE, что на 20% превышает показатель предыдущего года и более чем на 60% – уровень двухлетней давности. Тем не менее, действующий темп производства существенно уступает совокупному спросу США, союзников и партнеров: по данным Business Insider, для надежного поражения одной баллистической цели требуется от двух до трех перехватчиков. Украина за три года эксплуатации комплексов Patriot (с апреля 2023 года) получила в совокупности около 600 перехватчиков. Хронический дефицит вынудил операторов украинских расчетов Patriot перейти на режим одиночного пуска по баллистическим целям вместо нормативного залпового пуска двух-трех ракет.

В январе 2026 года Министерство обороны США и Lockheed Martin заключили 7-летнее рамочное соглашение об увеличении годового производства перехватчиков PAC-3 MSE приблизительно с 600 до 2000 ед. В сентябре 2025 года Lockheed Martin получила крупнейший в истории программы единовременный заказ – контракт на поставку 1970 перехватчиков PAC-3 MSE на сумму 9,8 млрд. долл.

Новое соглашение Boeing по производству ГСН, заключенное в конце марта 2026 года, является производным от этого решения: ГСН представляет собой критически важный компонент, лимитирующий темп сборки всей ракеты.

