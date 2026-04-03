Грызлов: территория Союзного государства России и Белоруссии стала единым оборонным пространством

1030
0
+1
Флаги России и Белоруссии.
ЦАМТО, 2 апреля. Территория Союзного государства России и Белоруссии стала единым оборонным пространством, заявил в интервью "РИА Новости" посол РФ в Минске Борис Грызлов.

Он отметил, что все меры, которые предпринимаются двумя странами для защиты границ, имеют под собой прочную нормативно-правовую базу. В частности, приняты военная доктрина Союзного государства, подписан договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

"Если говорить коротко, суть этих документов в том, что территория Союзного государства – это единое оборонное пространство", – сказал глава дипмиссии, добавив, что действует региональная группировка войск, а российская авиация планово патрулирует воздушные границы Союзного государства.

При этом, по словам Б.Грызлова, западные страны игнорируют предложению по недопущению эскалации и открыто готовятся к масштабному военному конфликту.

"Мы неоднократно предлагали Вашингтону и странам НАТО различные варианты недопущения эскалации и, в частности, сохранения режимов контроля над вооружениями, которые создавались десятилетиями. К сожалению, Запад все это проигнорировал", – сказал Б.Грызлов.

По его словам, "европейские страны открыто готовятся к масштабному военному конфликту. В качестве примера можно привести решение Великобритании и Франции, достигнутое в июле прошлого года, о координации действий ядерных сил, для чего был создан альянс по разработке ракетных систем", – сказал посол.

В этой связи Россия и Белоруссия принимают необходимые меры в ответ на растущую угрозу с Запада, современные российские комплексы, включая "Орешник", надежно прикрывают общие западные рубежи Союзного государства, подчеркнул Б.Грызлов.

"Современные российские оборонные комплексы надежно прикрывают наши общие западные рубежи. С 2024 года в Беларуси размещено российское тактическое ядерное оружие, а с недавнего времени и новейшие ракетные комплексы "Орешник", боевые возможности которых всем уже известны", – сказал Б.Грызлов в интервью "РИА Новости".

По его словам, все это в совокупности – "соразмерная и необходимая реакция на растущую угрозу нашим общим западным границам".

