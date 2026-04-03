ЦАМТО

США потеряли не менее 16 БЛА MQ-9 Reaper в ходе операции против Ирана

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 2 апреля. Потери БЛА MQ-9 Reaper ВВС США с начала операции против Ирана достигли 16 ед., сообщил телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников.

Два последних аппарата были сбиты в районе иранского Исфахана. Стоимость утраченных машин, по различным оценкам, превышает 500 млн. долл. с учетом цены единицы в диапазоне от 30 до 34 млн. долл.

США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля 2026 года в рамках операции "Эпическая ярость". По данным CBS, уже в начале марта три из утраченных БЛА были сбиты при невыясненных обстоятельствах, тогда как еще один MQ-9 был уничтожен в результате так называемого "дружественного огня" со стороны катарских сил. К 9 марта суммарные потери составляли 11 ед. на сумму свыше 330 млн. долл. К концу марта эта цифра возросла до 16 ед. по мере продолжения боевых действий.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о значительно больших совокупных потерях воздушных средств противника. По более ранним сообщениям иранской стороны, с начала конфликта с США и Израилем было уничтожено 104 БЛА различных типов, включая Hermes, Heron, Orbiter и MQ-9, а 30 марта иранская армия сообщила об уничтожении очередного MQ-9 над восточной частью Ормузского пролива, обозначив его как 138-й сбитый беспилотник с начала эскалации конфликта.

Разведывательно-ударный БЛА MQ-9 Reaper является одной из основных платформ, задействованных в операции, в силу своей длительности полета, возможностей наблюдения, целеуказания и нанесения точечных ударов. Вместе с тем, понесенные потери свидетельствуют о высокой уязвимости платформы перед многоуровневой системой ПВО Ирана, включающей, в том числе, ЗРК национальной разработки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
