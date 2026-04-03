Военное обозрение

Тренд в Китае: учёные публикуют материалы для Ирана - как уничтожать технику США

Источник изображения: topwar.ru

В Китае набирает популярность обращающий на себя внимание тренд. Китайские инженеры, учёные, специалисты в технической сфере публикуют материалы, которыми, как сами заявляют, помогают Ирану бороться с врагом.

Началось всё в середине марта – примерно через две недели после начала американо-израильских бомбардировок Исламской Республики. Тогда в аккаунте Laohu Talks World с субтитрами на фарси (государственный язык Ирана) появился ролик, в котором автор скрупулёзно объяснял, как, используя относительно недорогие системы, можно обнаружить, а затем и поразить американский самолёт-«невидимку» F-35. Всего за несколько дней видео собрало несколько миллионов просмотров.

Когда же стало известно, что Иран 19 марта как минимум повредил американский F-35, материал стал по-настоящему вирусным.

Далее к делу подключились китайские специалисты с военно-техническим, физико-математическим и иным профильным образованием. Многие выкладывают в сеть свежие данные с китайских спутников мониторинга поверхности Земли. В частности, так были опубликованы данные о нахождении американских боевых кораблей на базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Иран, как известно, выпускал ракеты в направлении этого острова. США заявили, что ракеты были перехвачены боевым кораблём противовоздушной обороны. В китайских источниках утверждается, что «определённый ущерб всё же был нанесён».

Ещё одно направление распространения китайскими специалистами информации для Ирана – использование китайских систем искусственного интеллекта. Например, для анализа наиболее опасных направлений с учётом вероятной американской наземной операции.

Значительная проблема в том, что в Иране больше месяца – значительные проблемы с Интернетом, а потому для массового изучения таких публикаций возможностей пока нет. Но вполне вероятно, что у профильных служб и военных они были и остаются.

