Трамп: После основной операции мы оставим часть сил, чтобы точечно бить по Ирану

Американские социологи заявляют о том, что обращение к нации, с которым выступил Дональд Трамп, дало больше вопросов, чем ответов, что в конечном итоге сказалось не в лучшую сторону на рейтинге президента.

По словам Трампа, война против Ирана закончится «через две-три недели». Президент США добавил, что «собирается жёстко ударить по ним (иранцам) в ближайшее время». Из этого заявления можно сделать вывод о том, что удар, вероятно, будет нанесён сразу же после окончания срока так называемого «перемирия». Провозглашая это перемирие, Трамп указывал на то, что «США не будут бить по электростанциям Ирана». Пока по ним действительно не бьют, однако другие удары наносятся, в том числе недавний удар по Исфахану.

«Перемирие» закончится 6-7 апреля, то есть уже в начале следующей недели.

Дональд Трамп:

После завершения основной фазы операции мы основные силы выведем, но оставим часть сил для возможного нанесения точечных ударов в будущем.

Это не сильно обнадёжило соседей Ирана, ведь они понимают: в случае так называемых точечных ударов США по Исламской Республике та в ответ будет бить по объектам на их территории.

В ходе своей речи Трамп придерживался тезиса «мир через силу». Коснувшись тематики Ормузского пролива, президент США всеми силами пытался дать понять, что Америке он «не так уж и необходим».

Трамп:

Соединённым Штатам Ормуз нужен не больше, чем всем остальным. А потому наши союзники должны подключиться к обеспечению безопасности судоходства в проливе.

Это заявление можно расценивать как ответ Трампа тем, что накануне заявил о «стратегическом поражении США в том случае, если пролив останется под иранским контролем».

Также в своём обращении Трамп поздравил американцев с успешным стартом миссии Artemis II. Это пилотируемая миссия по облёту Луны. Трамп заявил, что старт ракеты был «просто великолепным». Через несколько часов после этого на американском космическом корабле возникли проблемы с туалетом.