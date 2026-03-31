Российские учёные разработали метод, позволяющий ускорить и оптимизировать движения роботов в десятки раз

Посредством квантового компьютера

Российские учёные, как сообщает «Коммерсантъ», разработали способ в десятки раз ускорить процессы, связанные с движением роботов. Если точнее, сообщается об ускорении в 30 раз.

Учёные из Научной лаборатории искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования имени профессора А. Н. Горбаня Центрального университета, Института ИИ Университета Иннополис и других институтов придумали новый метод, который позволяет ускорить управление роботами. Под этим подразумевается задержка между принятием решения о том, в каком положении должен быть робот или какая-то его часть, и тем, когда это движение непосредственно начнётся.

Кроме того, подразумевается, что движения будут более плавными и оптимизированными с точки зрения затрат. В этом случае робот не будет делать лишних движений.

В целом речь тут о том, что называется обратная кинематика. Если человек обычно не задумывается, как именно он производит то или иное движение, к примеру, рукой, то в случае с роботом система должна чётко знать, как оперировать своими элементами, чтобы произвести то или иное движение.

Идея российский учёных заключается в переводе задачи в формат для квантового компьютера. Как говорит источник, в этом случае углы между «суставами» робота кодируются в виде специальной последовательности цепочек нулей и единиц, а поиск оптимального положения сводится к поиску минимума квадратичной функции от этих нулей и единиц.