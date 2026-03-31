В России появится еще один аналог Starlink — многофункциональная система персональной спутниковой связи и передачи данных на базе 180 спутников

Будет работать и в России, и за рубежом

Компания «Спутниковая система "Гонец"», входящая в структуру Роскосмоса, объявила о запуске нового проекта — многофункциональной системы персональной спутниковой связи и передачи данных. Об этом на конференции Satellites сообщил гендиректор предприятия Андрей Манойло. Новый проект будет ориентирован прежде всего на голосовую спутниковую связь, а также передачу данных на низких и средних скоростях.

По словам Манойло, практическая работа по проекту стартует уже в ближайшие дни. Новая орбитальная группировка должна работать на высоте около 750 км и обеспечить глобальное покрытие. Предварительно речь идёт примерно о 180 спутниках, однако окончательное число аппаратов определят по итогам эскизного проектирования, которое обещают завершить в сжатые сроки.

Как отметил глава компании, новая система должна покрыть потребности в передаче коротких сообщений и обеспечить связь по всей территории России. При этом её сервисы потенциально смогут использовать и зарубежные партнёры.