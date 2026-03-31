Лазеры мощностью до сотен киловатт выходят в тяжёлую промышленность и проекты термоядерного синтеза

Источник изображения: Fraunhofer ILT, Aachen / Ralf Baumgarten

Fraunhofer Institute for Laser Technology покажет технологии, ускоряющие обработку материалов, бурение и разработку реакторов синтеза 

Исследователи из Германии представили лазерные технологии нового поколения, которые способны изменить подход к производству, инфраструктуре и энергетике. На Международном конгрессе лазерных технологий AKL'26, который пройдёт в Ахене с 22 по 24 апреля, эксперты из Института лазерных технологий Фраунгофера (ILT) расскажут о достижениях в области ультракоротких импульсных (USP) и непрерывных (cw) лазеров с мощностью в десятки и сотни киловатт.

Средняя мощность USP-лазеров достигла двузначных значений в киловаттах благодаря разработкам в рамках кластера CAPS. Непрерывные лазеры уже обеспечивают выходную мощность в сотни киловатт. Эти технологии открывают новые возможности в таких областях, как тоннелирование, горное дело и глубокое бурение, где лазеры могут ускорить процессы раскалывания породы.

В судостроении и тяжёлой промышленности лазеры позволяют быстрее и точнее резать и соединять толстые и высокопрочные материалы. По словам Йохена Штолленверка (Jochen Stollenwerk), исполняющего обязанности директора ILT, такие процессы значительно повышают эффективность лазерной обработки материалов.

Лазеры также находят применение в обслуживании железнодорожных сетей и трубопроводов. Хаген Циммер (Hagen Zimmer), генеральный директор TRUMPF SE + Co. KG, считает, что растущая доступность лазеров знаменует стратегический момент для отрасли. Снижение стоимости делает технологии более доступными, а их применение открывает новые рынки фотоники стоимостью сотни миллиардов евро.

Высокоэнергетические лазерные системы, такие как DPSS-лазеры, становятся ключевыми инструментами для будущих термоядерных электростанций. Они обеспечивают высокую точность и мощность импульсов, что делает их подходящими для инициирования термоядерных реакций и генерации вторичных источников излучения, таких как EUV и рентгеновские лучи.

Однако увеличение мощности лазеров — это только часть задачи. Исследователи ILT разрабатывают системы с использованием ИИ, оптических нейронных сетей и точного формирования луча. Эти технологии позволяют создавать сложные трёхмерные профили лазеров и ускоряют обработку материалов.

