Испания решила закрыть воздушное пространство для самолетов, участвующих в войне в Иране (El País, Испания)

El País: Испания закрыла небо для участвующих в операции против Ирана самолетов

Мадрид заблокировал планы США по использованию испанских военных баз и воздушного пространства для ведения войны против Ирана, пишет El País. Правительство Педро Санчеса не только ответило отказом на запрос о размещении стратегических бомбардировщиков на базе в Мороне, но и запретило транзит самолетов-заправщиков.

После переговоров с Мадридом Вашингтон отказался от плана по размещению бомбардировщиков B-52 и B-1 на базе в Мороне.

Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, участвующих в операции "Эпическая ярость", которую США и Израиль проводят против Ирана. По данным военных источников, Испания не только не разрешает использовать базы в Роте (Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) истребителям и самолетам-заправщикам, участвующим в операции, но и не разрешает использовать свое воздушное пространство американским самолетам, дислоцированным в третьих странах, например, в Великобритании или во Франции.

Премьер-министр Испании Педро Санчес упомянул об этом в минувшую среду на пленарном заседании Конгресса, хотя его слова и остались незамеченными на фоне политического хаоса. "Мы отказали США в использовании баз в Роте и Мороне в рамках нынешней незаконной войны. Все планы полетов и действия, связанные с операцией в Иране, были отклонены. Это касается и самолетов-заправщиков", — заявил Санчес. Таким образом, не разрешается пролет бомбардировщиков и самолетов-заправщиков, участвующих в операции в Иране.

Испания готова разрешать транзит или посадку соответствующих воздушных судов лишь в чрезвычайных ситуациях в качестве исключения. Тем не менее военные базы в Мороне и Роте все равно используются самолетами ВВС США, поскольку остаются в силе все условия двустороннего соглашения с Вашингтоном. Например, материально-техническое обеспечение американских войск, развернутых в Европе, в количестве 80 тысяч военнослужащих осуществляется в обычном режиме. Кроме того, Центр управления воздушным движением в Севилье, входящий в государственную компанию ENAIRE, оказывал поддержку в навигации бомбардировщикам B-2 Spirit, которые вылетают с базы Уитман в штате Миссури, наносят удары по Ирану, а затем возвращаются обратно, совершая беспосадочный перелет продолжительностью более 30 часов. Однако эти самолеты не пересекают испанское воздушное пространство, а лишь пролетают транзитом через Гибралтарский пролив, чему Испания не может помешать.

Помимо лозунга "Нет войне", провозглашенного правительством, позиция Испании в отношении конфликта, который начался уже больше месяца назад, формировалась постепенно и сейчас близка к нейтралитету.

В течение нескольких недель, предшествовавших началу конфликта 28 февраля, согласно реконструкции событий, проведенной газетой El País, между Мадридом и Вашингтоном велись интенсивные переговоры о роли Испании в размещении американских войск. Пентагон направил не менее пятнадцати самолетов-заправщиков, в основном KC-135 Stratotanker, на базы в Роте и Мороне в качестве технического обеспечения развертывания сил. Как тогда утверждалось, целью этих действий было давление на Иран, чтобы заставить его пойти на уступки в ходе переговоров, проходивших в Омане и Женеве, и согласиться свернуть свою ядерную и ракетную программы без необходимости прибегать к военным действиям.

Как подтвердили различные источники, именно в таких военно-политических условиях Вашингтон пытался заполучить согласие Испании на размещение бомбардировщиков B-52H Stratofortress и B-1B Lancer на ее базах. Как утверждала американская сторона, миссия США заключается не в прямом нападении на Иран, а в том, чтобы служить защитой в случае, если иранцы нападут на базы НАТО или союзных стран. США обещали ограничиться уничтожением ракетных шахт и пусковых установок Тегерана в ходе второго удара.

Самолеты B-52 и B-1 неоднократно размещались на базе в Мороне для проведения учений (последний раз это было в марте 2024 года (самолеты B-1) и в ноябре 2025 года (самолеты B-52)). База в Севилье располагает всем необходимым для размещения такого типа самолетов. Только один раз во время войны против Ирака в Персидском заливе в 1991 году правительство Фелипе Гонсалеса разрешило использовать эту базу в качестве платформы для прямого нападения на другую страну. Согласно источникам в правительстве, испанская сторона дала понять США, что не может сотрудничать с ними в операции, которая не соответствует нормам международного права и не проводится с одобрения какой-либо международной организации (ООН, НАТО или ЕС), поэтому план был снят с повестки дня, а запрос о размещении бомбардировщиков на испанской территории так и не была официально представлен.

Однако отказ Испании сотрудничать в войне, которая с самого начала не имела законных оснований, имел и другие последствия, а именно запрет на то, чтобы самолеты-заправщики, уже размещенные на базах в Мороне и Роте, могли дозаправлять бомбардировщики в полете, что необходимо для более широкого радиуса их действия. В результате в выходные 28 февраля и 1 марта около пятнадцати самолетов KC-135 вылетели из Испании в направлении Франции или Германии. Эти самолеты-заправщики, как основа военно-воздушных сил, в ходе войны были развернуты в других европейских странах, например, в Румынии. Один из них разбился в Ираке, шестеро членов экипажа погибли. Еще пять самолетов были повреждены в результате иранского нападения на американскую базу в Саудовской Аравии.

Хронология событий говорит об импровизированном характере операции, которая застала европейских союзников врасплох. Их не известили о начале войны, а поступавшие новости говорили скорее об обратном, например, о том, что в Женеве представители Тегерана и Вашингтона близки к заключению соглашения. Американский авианосец USS Gerald Ford, самый большой в ВМС США, который 17 марта пересек Гибралтарский пролив, уже вышел из порта Суда (Крит), но еще не занял боевую позицию. По разным данным, именно сообщение израильской разведки о встрече верховного лидера Ирана Али Хаменеи с его ближайшими соратниками ускорило нападение. Израильская армия опередила события, чтобы обезглавить иранский режим, но вопреки ожиданиям он выстоял.

После провала плана по размещению бомбардировщиков в Испании Вашингтон начал искать альтернативную базу в Европе для своих самолетов B-52 и B-1. В итоге выбор пал на базу Фэрфорд в графстве Глостер, на юго-востоке Англии. После некоторых возражений премьер-министр Великобритании Кир Стармер уступил требованиям Дональда Трампа, который упрекал его в том, что тот не присоединился к американским атакам. Помимо базы Диего-Гарсия в Индийском океане, Британия предоставила базу Фэрфорд, хотя и только для "оборонительных задач", то есть для уничтожения ракетных установок, с помощью которых Иран наносил удары по своим соседям в Персидском заливе, а также по британским базам и гражданам в регионе. Американские бомбардировщики были развернуты на британских базах 9 марта, через десять дней после начала войны.

Самолеты B-52 и B-1 обладают достаточной дальностью полета, чтобы нанести удар по Ирану и вернуться в Англию без дозаправки, однако по понятным причинам количество снарядов обратно пропорционально количеству топлива. Чем меньше топлива у самолетов при взлете, тем больше боеприпасов они могут взять на борт. Поэтому бомбардировщики, вылетающие с базы Фэрфорд, дозаправляются в полете с помощью самолетов KC-135, которые 28 февраля вылетели из Испании и были развернуты на базе Истр-ле-Тюб на юге Франции, примерно в 60 километрах к западу от Марселя. Французский генштаб заверил, что их миссия состоит лишь в оказании помощи союзникам Франции в Персидском заливе.

С военной точки зрения отказ Испании от сотрудничества осложнил ход операции. Базы в Роте и Мороне находятся рядом с морем, а дозаправка осуществляется над Атлантическим океаном, тогда как бомбардировщики, вылетающие с базы Фэрфорд, должны пересекать Францию с севера на юг и дозаправляться топливом над Средиземным морем, так как такие действия над французской территорией сопряжены с большим риском. В некоторых случаях, когда бомбардировщики не пролетали над Францией, если Париж не давал на это разрешение из-за их груза или по другим причинам, самолетам приходилось облетать Пиренейский полуостров, чтобы достигнуть Гибралтарского пролива, поскольку Испания не разрешает им пересекать свое воздушное пространство. В таких случаях, как и в случае с самолетами B-2, прилетающими напрямую из США, дозаправку осуществляют самолеты-заправщики, размещенные на авиабазе Лажеш на Азорских островах.

Отказ Испании от поддержки воздушных ударов США не помешал пяти американским эсминцам класса "Арли Берк", базирующимся на военно-морской базе в Роте, сыграть заметную роль в конфликте, хотя их миссия носит строго оборонительный характер. Три корабля из пяти — USS Oscar Austin, USS Roosevelt и USS Burkeley — передислоцировались в Восточное Средиземноморье, чтобы защитить Израиль от ответных ракетных ударов со стороны Ирана. Благодаря своей боевой системе Aegis корабли участвовали в перехвате трех баллистических ракет, вторгшихся в воздушное пространство Турции как страны-партнера по НАТО. Эти атаки также отслеживались с помощью ЗРК Patriot, который испанская армия уже десять лет держит на американской базе Инджирлик в Турции. Однако после размещения второй системы Patriot на той же базе ЗРК, принадлежащий Испании, используется для нейтрализации крылатых ракет и дронов.

До сих пор Испания отказывалась от участия в возможной операции по принудительной разблокировке Ормузского пролива несмотря на то, что Трамп потребовал этого от своих союзников. В любом случае эта операция не начнется до окончания войны. Кроме того, Испания отказалась объединить европейскую операцию "Аталанта" по борьбе с пиратством в Индийском океане, штаб-квартира которой находится в Роте, с другой европейской операцией "Аспидес", направленной на защиту судоходства в Красном море от атак йеменских хуситов, союзников Тегерана. Вместо этого испанское правительство направило фрегат "Христофор Колумб", самый современный корабль в составе своих ВМС, для защиты Кипра, самого восточного из партнеров ЕС, после атаки БПЛА, запущенных из Ливана проиранской организацией "Хезболла".

Правительство Испании пытается выполнить сложную задачу и сохранить хрупкий баланс. Оно отвергает любое участие в войне, которую считает незаконной, но помогает в защите Турции и Кипра, выполняя свои обязательства перед НАТО и ЕС. По мнению экспертов, наличие британских и французских баз в Персидском заливе, а также их интересы в регионе объясняют иное отношение Лондона и Парижа к войне. На немецкой базе Рамштайн находится центр управления военными беспилотниками, которые Пентагон использует в своих целях в регионе, так как Германия старается оплатить свой исторический долг перед Вашингтоном за освобождение от нацизма и защиту от Советского Союза. Как предупреждают многие эксперты, если после нынешней паузы, согласно угрозам Трампа, в войне начнется новый этап с атаками на гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру, положение европейских партнеров США осложнится еще больше.

Мигель Гонсалес занимается освещением вопросов дипломатии и оборонной политики, а также событий, связанных с Королевским двором и партией Vox, в газете El País. В 1982 году получил степень бакалавра журналистики в Автономном университете Барселоны (UAB). Работал также в изданияхEl Noticiero Universal, La Vanguardia и El Periódico de Cataluña. Эксперт в области образования.