"Кубики Lego" от "украинских домохозяек" — генеральный директор Rheinmetall высмеял киевские дроны (Die Welt, Германия)

Welt: главу Rheinmetall раскритиковали за оценку качества украинских дронов

Руководитель Rheinmetall позволил себе откровенно высказаться об украинских "инновациях", после чего на него обрушилась волна критики, пишет Welt. Компания пошла на попятную и написала в соцсети несколько приятных слов об Украине. Но от слов гендира отказываться не стала.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер назвал украинских производителей дронов "домохозяйками с 3D-принтерами на кухне". Реакция не заставила себя долго ждать — и Rheinmetall поспешила отступить.

За время военной операции, которую Россия ведет уже более четырех лет, Украина продемонстрировала немалые инновационные возможности в сфере военной техники. Если в боевых действиях прошлого основные потери наносила тяжелая артиллерия, то теперь эту роль берут на себя беспилотные летательные аппараты. Их отличают высокая точность, низкая стоимость, большая дальность действия, а также возможность наносить удары без необходимости подвергать солдат опасности.

Украинские дроны стоимостью всего в несколько сотен долларов способны наносить серьезные повреждения военной технике за миллионы долларов. За несколько лет Киев произвел уже несколько миллионов таких устройств, в том числе с помощью технологии 3D-печати. Представители вооруженных сил США неоднократно подчеркивали, что Украина чрезвычайно быстро внедряет военные инновации.

Поэтому журналист The Atlantic Саймон Шустер был удивлен во время посещения новейшего завода Rheinmetall на севере Германии и беседы с генеральным директором Армином Паппергером. В своем репортаже Шустер пишет, что ожидал увидеть, как руководство Rheinmetall напряженно работает, чтобы не отстать от технологической революции. Однако это оказалось не так.

Напротив, Паппергер с язвительным пренебрежением отреагировал на его вопрос об украинских дронах. "Это как играть с кубиками Lego", — сказал генеральный директор Rheinmetall. По его мнению, военные разработки из Киева не изменят отрасль коренным образом. "В чем заключается новаторство Украины?" — спросил Паппергер у журналиста. Украина не может похвастаться каким-либо технологическим прорывом. "Они мастерят свои небольшие дроны и потом говорят: „Вау!“ Это, конечно, прекрасно. Я не против. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall".

Когда журналист упомянул названия двух компаний — FirePoint и Skyfall, которые он посетил в Киеве две недели назад, генеральный директор Rheinmetall ответил: "Это просто украинские домохозяйки. У них на кухне стоят 3D-принтеры, на которых они печатают детали для дронов. Это не инновации".

Действительно, украинцы в основном собирают беспилотники из импортных компонентов, в том числе роторов, двигателей, камер и компьютерных чипов. Многие детали поступают из Китая. Однако то, что Паппергер назвал "кубиками Lego", в значительной степени помогло выручить целую страну, отметил американский журналист. Когда он спросил Паппергера, могут ли украинские производители когда-нибудь стать поставщиками для НАТО, тот отмахнулся — по его мнению, украинская техника не пройдет бюрократические барьеры, например, обязательную сертификацию.

Rheinmetall идет на попятную

Реакция из Украины не заставила себя долго ждать. Украинский производитель дронов Skyfall ответил на запрос The Atlantic: "Если дрон, собранный украинскими „домохозяйками“, способен вывести из строя танки и артиллерию, то, по-видимому, мы официально вступили в эру „домохозяек“".

Немецкий военный эксперт Нико Ланге также прокомментировал заявления Паппергера. "Высокомерие некоторых представителей бундесвера, промышленных и политических кругов по отношению к новой экономике боевых действий с массовым использованием дешевых БПЛА и ракет может стать серьезной угрозой для нашей безопасности" — написал он в X в комментарии к статье американской газеты. <…>

Отреагировала и компания Rheinmetall, которая пошла на попятную. "Мы испытываем огромное уважение к огромным усилиям украинского народа, который уже более четырех лет защищается от российских атак", — пишет компания в своем посте. Особое признание заслуживает то, что Украина, несмотря на ограниченные ресурсы, "сражается так эффективно". Инновационный потенциал и боевой дух украинского народа вдохновляют Rheinmetall.